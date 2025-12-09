El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Instalación de los semáforos en la travesía de Torrecaballeros. Antonio de Torre

La N-110 contará con semáforos de pulsador a su paso por Torrecaballeros

El objetivo es mejorar la seguridad en uno de los tres tramos de carretera de la provincia de Segovia incluidos entre los 270 más peligrosos de España

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Martes, 9 de diciembre 2025, 07:27

Comenta

La travesía de Torrecaballeros, el paso de la N-110 por el casco urbano, incorporará antes de que termine el año una medida llamada a ... mejorar la seguridad vial en uno de los tres tramos que discurren por la red viaria de la provincia de Segovia incluidos entre los 270 más peligrosos de España. La carretera contará con un grupo de semáforos de pulsador que permitirá a los peatones detener el tráfico para cruzar de un lado a otro del municipio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere Juan Carlos Álvarez Mezquíriz, el discreto propietario de Vega Sicilia
  2. 2

    El vallisoletano que reabrirá el hotel La Vega y Las Salinas compra un histórico balneario gallego
  3. 3

    El riesgo de desertización se cierne sobre Valladolid: el 80% de su territorio está degradado
  4. 4

    El jefe de Estupefacientes de Valladolid pasa «tranquilo» su primer día en la cárcel
  5. 5

    Tres accidentes en apenas hora y media colapsan la A-62 en Tordesillas
  6. 6

    Cuatro días con médicos en huelga complicarán la semana en consultas, quirófanos y pruebas diagnósticas
  7. 7

    Rescatan a siete personas atrapadas en los ascensores de un bloque de la plaza del Caño Argales
  8. 8

    Casi la mitad de los alcaldes no cobran un solo euro y 16 duplican el salario mínimo
  9. 9

    La ordenanza de mascotas prohibirá alimentar animales en la calle y obligará a limpiar la orina
  10. 10 Muere el piloto Enzo Badenas, de 17 años, tras un grave accidente

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La N-110 contará con semáforos de pulsador a su paso por Torrecaballeros

La N-110 contará con semáforos de pulsador a su paso por Torrecaballeros