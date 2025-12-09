La N-110 contará con semáforos de pulsador a su paso por Torrecaballeros

La travesía de Torrecaballeros, el paso de la N-110 por el casco urbano, incorporará antes de que termine el año una medida llamada a ... mejorar la seguridad vial en uno de los tres tramos que discurren por la red viaria de la provincia de Segovia incluidos entre los 270 más peligrosos de España. La carretera contará con un grupo de semáforos de pulsador que permitirá a los peatones detener el tráfico para cruzar de un lado a otro del municipio.

La instalación quedó completada este jueves por la mañana, aunque no entrará en funcionamiento, previsiblemente, hasta la próxima semana. El sistema está pensado para los cruces más habituales de la travesía: el viandante pulsa el botón, el semáforo cambia y el tráfico se detiene durante unos segundos. Hasta ahora, el paso se realizaba mediante dos pasos de peatones en los que los vecinos debían confiar en la reacción de los conductores.

La actuación responde a una demanda histórica del Ayuntamiento y de los residentes, que llevan años alertando del volumen de circulación que soporta esta nacional, por la que transitan también numerosos vehículos pesados. A esa intensidad se suma, según las quejas vecinales, el exceso de velocidad de una parte de los usuarios, un factor que incrementa la sensación de riesgo dentro del propio casco urbano.

Ya ha habido muertes

La preocupación no es nueva. En octubre de 2021, un vecino del Real Sitio de San Ildefonso falleció tras ser atropellado por un camión frigorífico en la travesía de la N-110 a su paso por Torrecaballeros. Más recientemente, los informes de organizaciones como Automovilistas Europeos Asociados (AEA) y la Fundación RACE han señalado a la N-110 como la vía con mayor siniestralidad de la provincia y han situado la travesía entre los puntos a vigilar.

Con los nuevos semáforos, el objetivo es que el cruce deje de depender solo de la prudencia y de la percepción del conductor, incorporando una regulación activa del tráfico que refuerce la seguridad de peatones y mejore la convivencia entre la carretera y el pueblo.