La música de Segovia llora a Raúl Garzón, alma rockera y bromista de La Belcho Band Fallecido el lunes a los cincuenta y tres años, deja recuerdos imborrables entre amigos, colegas y seguidores

Carlos Álvaro Segovia Martes, 18 de noviembre 2025, 22:55 Comenta Compartir

La música segoviana llora la pérdida repentina de Raúl Garzón Alonso, que el lunes falleció a los cincuenta y tres años en el Hospital de Segovia, víctima de un infarto fulminante. «A eso de las siete de la mañana, se sintió mal y llamó a una ambulancia. Y en el Hospital le hicieron varias pruebas, incluido un electro, pero el infarto le sorprendió allí mismo. Pese a los esfuerzos por reanimarlo, nada pudo hacerse. Ha sido un golpe muy duro», relata Santiago Carabias, su amigo y compañero en La Belcho Band, dúo que ambos fundaron allá por el año 97 y que seguía viva, muy viva. «El último concierto lo dimos el 4 de octubre en Madrid, y la semana pasada grabamos 'Mariposa', nuestro último tema».

La muerte de Raúl ha dejado un vacío inmenso entre amigos, familiares y ese mundillo musical que tanto animaba con una energía inagotable. Nacido en Segovia, su vida giró en torno a la guitarra y el escenario desde muy joven. En 1995, Raúl y Santiago empezaron a tocar juntos en Los Barbitúrikos, grupo que marcó el comienzo de una amistad fraternal unida por la música. «En diciembre de 1997, dimos el primero concierto de La Belcho Band, proyecto que nació más como espectáculo que como música», recuerda Carabias. La Belcho se consolidó en el panorama segoviano con un estilo indefinido que mezclaba rock, punk y humor absurdo. Raúl lo dejó por motivos laborales que lo obligaron a salir de Segovia, pero regresó en 2011 y volvió a subirse al carro de La Belcho. En 2012, el blog 'Histéricas Grabaciones' destacaba de ellos su capacidad para sorprender al público. «Sí, al principio, la gente se quedaba sorprendida, pero al final le gustaba y se moría de risa. Y eso es lo que hemos hecho todos estos años, pasárnoslo muy bien», cuenta Carabias.

Fiestas, ciclos veraniegos, veladas musicales, los festivales de Música Diversa... «Del Música Diversa del año pasado guardo bueno recuerdos. Tocábamos seis grupos en San Martín. A nosotros nos tocaba en quinto lugar. Los cuatro primeros actuaron sin problema, y cuando íbamos a empezar, rompió a llover y cayó lo que no había caído en todo el año. Se nos mojó el equipo entero y nosotros estábamos completamente empapados. En esas circunstancias, aunque ya habían recogido el sonido, subimos de nuevo al escenario. Lo hicimos por la gente que se había quedado. Raúl enchufó el bajo, con el amplificador y los cables totalmente mojados. Aguantó los calambres y tocamos. Acabamos haciendo un miniset acústico, con bolsas, un mortero y una botella de anís, pero a Raúl también se le rompió la botella y siguió rascando el cuello con la cuchara. Le gente pedía más y si hubiera sido por él, ahora mismo seguiríamos allí tocando», recuerda Santiago.

Raúl no se limitó a La Belcho y multiplicó su presencia en la escena local tocando para otros grupos. La música era su pasión. «Le gustaba todo, y cosas muy diferentes. A veces no te lo podías ni explicar». Pero Raúl era mucho más que acordes. Era el alma de la fiesta. «Siempre divertido, no te esperabas las cosas que podía decir, por dónde podía salir, y la gente se quedaba perpleja y se tronchaba. Cuando acabábamos, hablaba con todo el mundo, se hacía colega de todos». Y añade Santiago con ternura: «Era una muy buena persona... Nos lo hemos pasado bien hasta en las discusiones».

