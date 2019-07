«La música no tiene partido ni religión» Badi Assad con su guitarra. / Promocional La artista brasileña Badi Assad que actúa el sábado en el Festival Musical de Segovia, hace un recorrido por su vida a través de la expresión musical MARÍA MARTÍNEZ Segovia Jueves, 18 julio 2019, 12:00

Badi Assad, una fanática de la performance, busca la unión universal de la música. El resultado es una artista que no desprecia nada, que permite pasar del momento más íntimo al buenrrollismo de un segundo a otro. Un sonido fresco sale de su boca y una sintonía de fondo de las cuerdas de su guitarra, su fiel acompañante. Con 17 años aprendió que el éxito estaba condicionado a la verdad. Confía en la entrega y en el contacto con el público, en la mediación de estímulos sin esteriotipos ni fronteras. El tiempo crea experiencias conformando su vida. Busca la creatividad en los niños y se presenta a ellos como adulta. Quiere la paz y la música le proporciona poder para transmitir cura y huir del rencor. Escucha y comprende sin juzgar. Con sus caras refleja su alma y con su ritmo contonea su cuerpo y transmite. Así es ella, hábil y apasionada. Los segovianos podrán verla el sábado a las 21:30 horas, en la alameda de San Marcos, dentro del programa del Festival Musical de Segovia (Museg).

–Todos hablan de usted haciendo referencia a su capacidad para la performance.

–Creo en una verdadera entrega a cada concierto. Cuando subo al escenario, subo como si fuera la última vez, pero también como si fuera la primera. Digo esto porque tengo la posibilidad de interactuar con la energía del público presente y, a través de este encuentro, profundizar en el infinito de mí misma, como en un proceso meditativo.

–Hermanos y padre artista. A los 8 años comienza a tocar el piano y a los 14, la guitarra. ¿En su casa siempre apostaron por el arte?

–Siempre. Mis padres (incluida mi madre, que siempre fue una cantante aficionada fenomenal) hicieron todo lo posible para que desarrollara una carrera musical profesional.

–Con 17 años fue elegida como mejor guitarrista brasileña del Festival Internacional Villa Loba. ¿Ser reconocida tan joven le hizo crecerse o confiarse?

–Es una pregunta interesante. A pesar de haber sido la mejor guitarrista brasileña del concurso, el premio al mejor guitarrista internacional fue para otra persona. Esta dicotomía me permitió empezár a cuestionarme, aún siendo muy joven, acerca del significado del éxito y el fracaso. Sabía que tenía potencial para ganar el premio mayor, pero si eso no sucedía era porque algo más estaba por suceder. Así que me instigaron a cuestinarme mi arte con profunda integridad. Aprendí entonces que el éxito no estaba condicionado a quedar en primer lugar, sino a mi propia verdad, y que el fracaso, su su vez, no existe.

–Actuó como vocalista en 'Mulhelles de Hollanda'. ¿La experiencia le llevó a realizar la ópera musical en 2010?

–En cierto modo sí, porque siempre agregamos a nuestra forma de expresión las experiencias vividas. 'Mulhelles de Hollanda' me ha brindado un increíble conocimiento sobre cómo contar una historia a través del canto. Me invitó a ser la protagonista de 'Ópera das Pedras' porque ya sabía como llevar esta forma de cantar al escenario.

–Ese año también lazó un DVD. ¿De dónde nació la idea?

–Con ese DVD titulado 'Badi' celebré los primeros años de mi carrera. Era un repertorio de mis canciones más emblemáticas.

–Su primer CD dedicado a niños obtuvo el trofeo Cata-Vento. ¿Siempre ha sentido la necesidad de buscar la unión con ellos?

–El proyecto para niños surgió como un proceso natural de expresión, después del nacimiento de mi primera y única hija, Sofía. Pero mi participación con los niños siempre fue algo muy espontáneo, creativo y agradable. Siempre me han atraído los pequeños. Es un placer hacer música para ellos.

–También llevó a cabo un programa de formación de liderazgo y construcción de la paz para la juventud internacional en zonas de conflicto. ¿Se debe a la sociedad?

–Esta organización de la Paz Mundial de la que formo parte tiene su sede en Chicago y está dirigida por la exitosa empresaria Wendy Sternberg. Se llama 'Genesis at the Crossroads'. Ha sido toda una aventura poder dialogar con estos jóvenes procedentes de zonas en conflicto y dar testimonio del poder que la música tiene para curar y comprender las diferencias y alcanzar una reconciliación.

–El sábado actúa en el Festival Musical de Segovia. ¿Cuántos rastros de ritmo brasileño va a dejar?

–Me gusta llamar MUB (Música Universal Brasileña) a la música que hago porque en ella mezclo ritmos brasileños con canciones universales. En mi equipaje humano y musical tengo la libertad de mezclar todo, sin importar el origen geográfico, el período y/o el estilo... La música y el alma de la humanidad se liberan en mi corazón. Pero respondiendo a su pregunta de manera más objetiva, sí..., traeré al público de Segovia un montón de ritmo brasileño.

–¿Qué le trae a esta ciudad?

–Será un placer actuar en ella.

–Su música como elemento de unión...

–La música trae fluidez, contagiosa y verdadera vibración, poder de reflexión transformadora, conexión con lo sagrado... La música no tiene partido ni religión; es un pasaporte gratuito para conectarse directamente con los corazones de todos y, a través de él, para conciliar las diferencias.