Los municipios de la provincia disfrutarán de 23 conciertos de cuerda
Diez agrupaciones llevarán a los pueblos el arte de las bandurrias, laúdes y guitarras
Jueves, 27 septiembre 2018

No hay otoño en la provincia al que no se le tome el pulso a base de cuerdas desde hace once años, y por ese motivo el Área de Cultura y Juventud de la Diputación ha vuelto a poner en marcha una temporada más uno de sus programas más longevos y que más fieles tiene a lo largo de la provincia. Son muchos los segovianos que se resisten a dejar de escuchar melodías tocadas con guitarras, bandurrias o laúdes, siendo numerosos, por este motivo, tanto los Ayuntamientos que apuestan por estas actuaciones, cofinanciando los cachés de los artistas con la institución provincial, como las formaciones que se prestan a medir los latidos con golpes de púa.

El Taller Cultural de Fuentepelayo, la Ronda Segoviana, Gran Vals, la Rondalla Con-Trastes, Cuerda para Rato, la Rondalla de San Cristóbal, la Rondalla Hogar San José, Los Segoyanos, la Rondalla de Cerezo de Abajo y Tres Olmas se subirán un año más a los escenarios de la provincia para deleitar al público con canciones muy dispares de géneros que van desde la música clásica hasta el pop, pero siempre tocados desde las cuerdas.

Así, y aunque será mejor conocer los repertorios completos de estas agrupaciones en los 23 conciertos que ofrecerán en otras tantas poblaciones, sí se puede adelantar, como ejemplos, que el público que vaya a escuchar a Con-trastes se encontrará desde la mítica 'La chica segoviana' hasta el 'Somewhere over the rainbow', que aquellos que acudan al recital de Los Segoyanos podrán disfrutar desde un fandango antiguo hasta unas sevillanas boleras, que a la Rondalla Hogar San José no le temblará el pulso por pasar del tango de Gardel, 'Volver', al pasodoble 'No te vayas de Navarra' o que el Taller Cultural de Fuentepelayo se atreverá del mismo modo con un '¿Por qué te vas?' de Janette que con la eterna ranchera 'Sigo siendo el rey'.

Ronda segoviana

Precisamente, este variado inventario de canciones es uno de los grandes atractivos de un programa que ya comenzaba el pasado 21 de septiembre en Torrecilla del Pinar y que continuará el primer fin de semana de octubre con la actuación de la Ronda Segoviana el viernes 5 en Castrojimeno y las de Gran Vals y Con-Trastes el domingo 7 en Puebla de Pedraza y Fuenterrebollo respectivamente. Después se sucederán conciertos en municipios como Membibre de la Hoz, Sanchonuño, Grajera o Navas de Riofrío entre varios otros, hasta que la Ronda Segoviana ponga fin al calendario el 15 de diciembre en Bernuy de Porreros.

Será, por lo tanto, una manera de alargar algo el otoño, permitiendo a los vecinos de estos pueblos empezar a combatir el invierno sin perder el pulso y escuchando originales interpretaciones de clásicos del blues, del jazz, de la zarzuela, del folklore e incluso de las radiofórmulas.