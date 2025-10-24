Multa de 200 euros tras iniciar tarde el Sego-Ávila por el papel higiénico

La Real Federación Española de Fútbol ha impuesto a la Gimnástica Segoviana una multa de 200 euros tras reflejar el árbitro del duelo de Segunda ... RFEF disputado ante el Real Ávila en La Albuera el domingo, Pablo Gargantilla Fernández, que empezó con cuatro minutos de retraso por el lanzamiento de 1.200 rollo de papel higiénico en la tribuna general del estadio.

En la comunicación de la sanción, la RFEF acredita una «multa por alteración del orden del encuentro de carácter leve, con imposición de la sanción en su grado mínimo atendiendo las circunstancias». El máximo estipulado en el artículo 117 es de 602, pero se establece el máximo atenuante porque el vicepresidente del club, Juan Carlos Renedo, avisó con antelación al colegiado de que la acción iba a producirse. «Es más, le indico que sería conveniente salir un poco antes porque sabíamos que hay que empezar en tiempo y forma. Me dijo que no me preocupara».

Si bien la multa incorpora el aviso, Renedo discute el tiempo: no fueron cuatro minutos, pues el pitido inicial fue a las 18:03 horas. Y defiende el resultado de la iniciativa. «Además es que yo creo que quedó bien. Dio un colorido a lo que era la importancia del partido en sí. Lógicamente, si llegamos a saber que nos van a sancionar, no lo hacemos». El club gestionó la compra de los rollos, que costearon las propias peñas, y los guardó hasta los prolegómenos del partido para evitar que pudieran estropearse en la tribuna en caso de lluvia. «Lo hemos hecho todos con muy buena fe».