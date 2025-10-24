El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La banda de La Albuera, llena de papel higiénico. Óscar Costa

Multa de 200 euros tras iniciar tarde el Sego-Ávila por el papel higiénico

La RFEF acredita una «multa por alteración del orden del encuentro de carácter leve»

Luis Javier González

Luis Javier González

Segovia

Viernes, 24 de octubre 2025, 10:58

Comenta

La Real Federación Española de Fútbol ha impuesto a la Gimnástica Segoviana una multa de 200 euros tras reflejar el árbitro del duelo de Segunda ... RFEF disputado ante el Real Ávila en La Albuera el domingo, Pablo Gargantilla Fernández, que empezó con cuatro minutos de retraso por el lanzamiento de 1.200 rollo de papel higiénico en la tribuna general del estadio.

