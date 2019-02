Las mujeres hacen las maletas Imagen correspondiente al programa británico 'The Week the Women Went'. / BBC Una productora graba en Bernuy de Porreros un 'reality show' que comprueba cómo se organizan los hombres sin sus esposas CARLOS ÁLVARO Segovia Domingo, 24 febrero 2019, 09:00

Los 'realities' están de moda. Que se lo pregunten a los vecinos de Bernuy de Porreros, que acaban de vivir una experiencia inolvidable gracias a la grabación del programa '7 días sin ellas', producido por Big Bang para Televisión Española. La propuesta consistía en dejar el pueblo sin mujeres durante una semana e instalar cámaras en sus casas para comprobar cómo se desenvolvían los maridos o parejas en los quehaceres domésticos. Treinta y dos féminas de Bernuy han pasado una semana en un hotel-spa de Almería, aunque solo nueve –las verdaderamente involucradas en la grabación– han soportado el peso del protagonismo.

«Ha sido una experiencia estupenda», dice la alcaldesa de Bernuy de Porreros, Yolanda Benito (PSOE). La regidora es una de las mujeres que viajaron a la localidad almeriense de Vera, donde estaba el spa, aunque ella no tiene pareja y no dejó cámaras en casa. «Fuimos treinta y dos mujeres, aunque no todas participábamos en el experimento. Es un viaje que jamás hubiera hecho y no me arrepiento porque lo hemos pasado genial. Hemos hecho excursiones diarias y ha habido muy buen rollo entre todas».

La aventura que ha tenido subyugado y patas arriba a todo el pueblo de Bernuy de Porreros, de 750 habitantes, ha durado dos semanas largas. «Han sido algo más de quince días. La primera semana fue de preparativos. Estudiaron los espacios, hicieron distintas grabaciones en el pueblo. ¡Es increíble el despliegue y el trabajo que conlleva! La segunda semana fue la del viaje y las grabaciones en las casas, y, luego, los técnicos han estado dos o tres días más. Hemos pasado un invierno muy entretenido; agitado, pero entretenido», cuenta la regidora. Sobre los hombres que se quedaron al cargo de las casas o negocios, la alcaldesa dice que superaron la prueba sin demasiados problemas. «Por lo que sé, se han desenvuelto bien. Ya no es como hace cuarenta años, que los hombres vivían completamente al margen del ámbito doméstico. En definitiva, la experiencia, por una parte y otra, ha estado bien. Ahora hay que esperar a que lo emitan, que todavía no se sabe. La última palabra la tiene Televisión Española».

Hace unas semanas, BBC Studios anunciaba la venta del formato 'The Week the Women Went' (La semana que se fueron las mujeres) a TVE. La televisión pública británica desveló que la versión española se llamaría '7 días sin ellas', consistiría en elegir un pueblo y sacar a sus mujeres y estaría producida por Big Bang Media, compañía perteneciente a Grupo Mediapro. La localidad segoviana de Bernuy de Porreros fue uno de los pueblos elegidos. El programa tendrá seis episodios. Se trata de que los participantes empiecen a ver con otros ojos las funciones que desempeñan en el hogar y en la comunidad y que la audiencia sea testigo de cómo afrontan el reto. El formato permite a las familias que toman parte experimentar con otra clase de vida y mueve a los hombres a pensar si pueden encontrar la manera de ocuparse de las tareas del hogar sin la presencia de las mujeres. 'The Week the Women Went' se emitió por primera vez en el Reino Unido en el año 2005. La versión española llega después de que la idea haya sido exportada a Estados Unidos, Canadá, Francia, India, Bélgica, Brasil, Finlandia, Noruega, Suecia, Ucrania y Marruecos.

Una de las exigencias de la productora para que la grabación se desarrollara con la mayor naturalidad posible era guardar el secreto. De hecho, los protagonistas están obligados a mantener la confidencialidad hasta que el programa se emita. No obstante, en Bernuy de Porreros ha resultado imposible contener la noticia. En sus calles, donde el ajetreo de los técnicos ha sido constante durante el tiempo que han durado las grabaciones, no se hablaba de otra cosa. Sí han trascendido las cifras que han percibido las nueve familias protagonistas, aunque nadie lo confirma. «Se ha dicho que 1.500 euros, pero no es cierto. Nadie conoce los acuerdos que la productora haya podido alcanzar con cada familia. Lo que sí puedo afirmar es que el viaje a Almería fue a gastos pagados», señala la alcaldesa.

Los vecinos de Bernuy de Porreros vivirán expectantes hasta que el programa se emita. No pueden decir lo mismo los de Navares de las Cuevas, donde la productora Denkenpro tuvo previsto hace seis años realizar un 'talent show' con familias en crisis dispuestas a emprender una nueva vida en el medio rural y salvar a un pueblo de su desaparición. En este caso, muy distinto al de Bernuy, el proyecto social y audiovisual La Aldea se quedó a apenas un millón de euros de cubrir su presupuesto, cifrado en algo más de cuatro millones, y sus promotores desistieron. Denkenpro pretendía rehabilitar en Navares de las Cuevas el palacete de los Marqueses de Revilla, del siglo XVIII, para su reapertura como posada real y epicentro del futuro laboral y económico de quienes tomaran parte en el concurso. El proyecto preveía la construcción de una pequeña urbanización de nueve viviendas, que ganarían en usufructo otras tantas familias, a cambio del compromiso de echar raíces en un pueblo que contribuiría a revitalizar el entorno, uno de los más despoblados de la provincia, a través de nuevos negocios de hostelería y turismo.

Un 'reality' con chinos

En la capital segoviana, el incremento de turistas chinos es una realidad. Durante la llamada Golden Week, uno de los periodos festivos más importantes de China, las oficinas y espacios museísticos que gestiona la empresa municipal Turismo de Segovia han atendido 520 consultas de turistas chinos, lo que supone el 24,53% del total de consultas formuladas por extranjeros. Es decir, uno de cada cuatro turistas extranjeros atendido procedía de China. «Además, hay que tener en cuenta la barrera cultural e idiomática que todavía hay en gran parte del turismo chino que visita el país. Una mayoría no habla ni inglés ni español, por lo que aquellos que realizan una consulta en las oficinas de turismo son una pequeña muestra de todos los que visitan nuestra ciudad (normalmente lo hacen en grupos, con sus propios guías)», apuntan fuentes de Turismo de Segovia.

En estos momentos, la empresa municipal trabaja para que Segovia acoja la grabación de un 'reality show' chino en el que podrían participar personajes muy conocidos en el país oriental, con muchos seguidores y tirón. «Sería una herramienta de promoción fantástica para la ciudad», sostiene la concejala de Turismo, Claudia de Santos, que no quiere desvelar los pormenores del formato porque «aún estamos en conversaciones con la productora y no está cerrado del todo».