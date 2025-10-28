El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Imagen de archivo de ambulancias en un accidente ocurrido en Segovia. Antonio de Torre
Sucesos

Una mujer resulta herida al colisionar un coche y una furgoneta en Segovia

El accidente ha tenido lugar a primera hora de la tarde de este martes en la glorieta de la N-603 a la altura del Polígono de Hontoria

C. B. E.

Segovia

Martes, 28 de octubre 2025, 15:00

Una mujer de 74 años de edad ha resultado herida como consecuencia del golpe sufrido en la colisión entre un coche y una furgoneta. El ... accidente de tráfico ha ocurrido a primera hora de la tarde de este martes. A las 13:19 horas, los equipos del servicio de Emergencias 112 Castilla y León atienden un aviso en el que se da cuenta del percance. El alertante explica que se ha producido una colisión frontal entre un turismo y una furgoneta.

