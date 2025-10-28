Una mujer resulta herida al colisionar un coche y una furgoneta en Segovia

Una mujer de 74 años de edad ha resultado herida como consecuencia del golpe sufrido en la colisión entre un coche y una furgoneta. El ... accidente de tráfico ha ocurrido a primera hora de la tarde de este martes. A las 13:19 horas, los equipos del servicio de Emergencias 112 Castilla y León atienden un aviso en el que se da cuenta del percance. El alertante explica que se ha producido una colisión frontal entre un turismo y una furgoneta.

El suceso se localiza a la altura del punto kilométrico 91 de N-603 que une Segovia con el núcleo de San Rafael, perteneciente a El Espinar, aunque en el trazado próximo a la capital. La ubicación corresponde a la glorieta que hay sobre la autopista AP-61 a las afueras del término municipal de la ciudad. Dicha rotonda conecta con el vial interpolígonos, en el entorno del área industrial de Hontoria.

Fuentes del servicio de Emergencias 112 Castilla y León indican que en el momento de recibir el aviso del accidente de tráfico se ha activado el protocolo para atender cuanto antes y prestar la respuesta más adecuada al incidente de circulación. Así, se han desplazado hasta el lugar en el que ha tenido lugar la colisión la Guardia Civil de Tráfico de Segovia y medios de Emergencias Sanitarias de Sacyl, ya que se advertía de que al menos una persona había resultado herida.

La víctima, una mujer de 74 años, ha sido evacuada en ambulancia al Hospital General Universitario de la capital segoviana para recibir el tratamiento oportuno.