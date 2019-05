La mujer que estafó 140.000 euros a su expareja se libra de la cárcel al aceptar devolver el dinero Fachada de la Audiencia Provincial de Segovia. / El Norte La condenada tiene un año para abonar los 17.000 euros que le quedan por reintegrar QUIQUE YUSTE Segovia Miércoles, 29 mayo 2019, 13:06

La Audiencia Provincial ha condenado a una mujer a dos de prisión por haber sustraído 140.000 euros de la cuenta personal de su expareja. Los hechos ocurrieron en noviembre del pasado año, cuando M. E. P. L., tras finalizar su relación sentimental con el denunciante, trasladó primero el dinero de la cuenta personal del hombre a la que compartían ambos, pero posteriormente el mismo día, mover el dinero a su cuenta personal. Por ello, el Ministerio Público solicitó en un primer momento cinco años de prisión y doce meses de multa por un delito de estafa y por otro de descubrimiento de secretos, al haber utilizado las claves de acceso del banco de su expareja y las contraseñas con las que éste accedía a sus cuentas a través de su dispositivo móvil.

Sin embargo, la fiscalía rebajó su petición inicial al observar un atenuante de reparación del daño. En concreto, la condenada devolvió el lunes una parte de la cantidad y el juzgado número 2, que llevó a cabo la instrucción de la causa, retuvo casi 84.000 euros de su cuenta. Así, el ministerio público aceptó rebajar la pena a dos años de prisión y una multa de nueve meses con una cuota diaria de 6 euros, siempre y cuando la mujer devuelva en el plazo de un año los 17.000 euros que le restan por abonar para devolver todo el dinero sustraído de la cuenta de su expareja.

Al no contar con antecedentes penales, la mujer no tendrá que ingresar en prisión al aceptar la fiscalía y la Audiencia la suspensión de la pena solicitada por la defensa. No obstante, tendrá que cumplir su pena en el caso de que cometa cualquier otro delito durante los próximos tres años.