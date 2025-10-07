La Muestra Provincial de Teatro regresa al Juan Bravo con una veintena de actuaciones La edición se desarrollará entre el 30 de octubre y el 4 de diciembre con el objetivo de conseguir un año más el aforo completo

El Norte Segovia Martes, 7 de octubre 2025, 10:43 Comenta Compartir

La Muestra Provincial de Teatro se ha consolidado como una de las actividades referentes del calendario cultural segoviano, así como en una gran oportunidad para los grupos aficionados de mostrar sus obras en un espacio privilegiado ante un aforo prácticamente completo. Por este motivo, el teatro Juan Bravo acogerá desde el 30 de octubre y hasta el 4 de diciembre una veintena de actuaciones que permitirán conocer el talento provincial.

Algunos de los grupos participantes regresan tras la gran acogida que obtuvieron en la pasada edición, como es el caso de La Hacendera de Cabezuela o Con Dos Ovarios de Aldea Real. Asimismo, la nueva edición contará con la participación de agrupaciones con una dilatada trayectoria en este evento; tal es así, que La Herradura Teatro, natural del Real Sitio de San Ildefonso, lleva presente desde los inicios. Del mismo modo, las tablas serán escenario para el grupo Nuevo Horizontes, integrado por personas con discapacidad intelectual de la provincia de Segovia.

Entre las obras destacadas de la programación se encuentra 'LA infancia perpetua', de Catarsis, una de las compañías de la capital; 'La Vida de Brian', original del grupo de comedia británico Monty Python e interpretada por el grupo Cardalalana Teatro, establecido en Revenga; o la reconocida tragedia 'Bodas de Sangre' del poeta y dramaturgo Federico García Lorca, que será llevada a escena por los segovianos Ponte a la Cola. Igualmente, el público podrá disfrutar de la comedia 'Yo soy Cristóbal Colón', representada por La Alborada de Hontoria; o de 'El príncipe travestido y la falsa doncella', que será interpretada por los actores de Zaquizamí Teatro, de Segovia, que será la que ponga el broche de oro a la edición.

El horario de las funciones será el habitual, pues todas ellas se representarán a las 20:30 horas, salvo las de los domingos y la del jueves 4 de diciembre, que se llevarán a cabo a las 19:00 horas.