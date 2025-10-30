El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Imagen a contraluz de una mujer con la muñeca vendada por un intento de suicidio. E. N.

Las muertes por suicidio superan a las de tráfico, intoxicación, caídas y ahogamiento juntas

En 2024, se practicaron en Segovia dieciocho autopsias que determinaron fallecimientos autoinfligidos, la cifra más alta en veintiún años

César Blanco Elipe

César Blanco Elipe

Segovia

Jueves, 30 de octubre 2025, 08:32

Comenta

Lo dicen las autopsias practicadas el año pasado. El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses recoge en su memoria que en la provincia hubo ... que lamentar más fallecimientos por suicidio que por accidente. Son las muertes que el informe anual publicado recientemente por el Ministerio de Justicia define como 'violentas' porque no estuvieron provocadas por causas naturales. Esos luctuosos números ponen de relieve una trágica realidad. El pasado ejercicio fue el más fatídico de los últimos tiempos en lo que respecta a las personas que decidieron quitarse la vida de forma voluntaria. En concreto, dieciocho segovianos consumaron los intentos autolíticos frente a los dieciséis que perdieron la vida de manera abrupta aunque accidental.

