Las muertes por suicidio superan a las de tráfico, intoxicación, caídas y ahogamiento juntas

Lo dicen las autopsias practicadas el año pasado. El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses recoge en su memoria que en la provincia hubo ... que lamentar más fallecimientos por suicidio que por accidente. Son las muertes que el informe anual publicado recientemente por el Ministerio de Justicia define como 'violentas' porque no estuvieron provocadas por causas naturales. Esos luctuosos números ponen de relieve una trágica realidad. El pasado ejercicio fue el más fatídico de los últimos tiempos en lo que respecta a las personas que decidieron quitarse la vida de forma voluntaria. En concreto, dieciocho segovianos consumaron los intentos autolíticos frente a los dieciséis que perdieron la vida de manera abrupta aunque accidental.

Con la triste confirmación de estos decesos, la curva ascendente que venía dibujándose a lo largo de los años para trazar el alarmante aumento de las muertes por suicidio -y que se truncó en 2023- vuelve a repuntar, y lo hace con una indeseable fuerza en Segovia. Si se echa la vista atrás a las series históricas recopiladas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la conclusión es que hacía veintiún años que no había que lamentar tantos fallecimientos por suicidio en la provincia. Aquel 2003 fue particularmente trágico con veintidós lutos por muertes autoinfligidas. Luego se sitúa 2024, y acto seguido, muy de cerca, 2014 y 1996, anualidades en las que el organismo oficial registra diecisiete defunciones voluntarias.

Las autopsias también ponen negro sobre blanco las diferencias existentes entre hombres y mujeres cuando toman la decisión de quitarse la vida. La vía más frecuente elegida por los suicidas masculinos es el ahorcamiento; mientras que ellas son más proclives al envenenamiento.

La memoria del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses correspondiente al año pasado da cuenta de que siete de cada diez autopsias practicadas en la provincia fueron a cadáveres de personas que tenían entre 50 y 89 años. Además, esos datos perfilan un cierto equilibrio en lo que atañe al lugar en el que se produjo el óbito. De las 89 intervenciones forenses para determinar causas y circunstancias de la muerte, 48 fueron en el partido judicial de Segovia capital y las otra 41 en el resto del territorio que se reparten las cabeceras judiciales de Cuéllar, Sepúlveda y Santa María la Real de Nieva.

Al acercar la lupa a la accidentalidad que, por desgracia, resultó letal, el informe indica que diez autopsias realizadas a lo largo de 2024 determinaron otros tantos fallecimientos en siniestros de tráfico. Cinco de esas vidas se perdieron en percances en los que estaban implicados vehículos de cuatro ruedas; tres eran motoristas, y dos, peatones. Además, la memoria informa de un deceso por una caída; otro por ahogamiento por sumersión; otro por atragantamiento, y dos por intoxicación.

Asimismo, los datos apuntan a un descenso de las muertes por causas naturales. Las 49 registradas por la subdirección en Segovia del Instituto de Medicina Legal suponen la mortalidad por enfermedad más baja desde 2017. Entonces fueron 36 las defunciones achacables tras la realización de las pertinentes autopsias a alguna patología. Las más letales en 2024, a tenor de los resultados de los exámenes, fueron las cardiopatías isquémicas.