El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El coche accidentado, en llamas, instantes después del choque contra un camión en la A-601

El coche accidentado, en llamas, instantes después del choque contra un camión en la A-601 El Norte

Mueren dos personas en un accidente en la autovía que une Segovia y Valladolid

Los fallecidos eran dos de los ocupantes de un coche que ha chocado contra un camión a la altura de Encinillas

Quique Yuste

Quique Yuste

Encinillas

Lunes, 10 de noviembre 2025, 17:40

Comenta

Dos personas han muerto a primera hora de la tarde de este lunes en un accidente ocurrido en el punto kilométrico 104 de la autovía ... A-601 que conecta Segovia con Valladolid, en el término municipal de Encinillas. El trágico suceso se ha producido en dirección a la capital segoviana, cuando por causas que siguen bajo investigación han chocado un camión y un turismo. Como consecuencia de la colisión, el coche, en el que viajaban cuatro personas, ha comenzado a arder.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una mujer agrede con un botellín de cerveza a dos desconocidos a las puertas de un bar
  2. 2 Cayetano Rivera sufre un fuerte accidente y se niega a someterse al control de alcoholemia
  3. 3 Un ciervo se cuela en un aparcamiento del casco antiguo de Zamora
  4. 4 Adiós a Amable Liñán, referente mundial y orgullo de la ciencia española, reconocido con el Premio Príncipe de Asturias
  5. 5

    Mueren dos personas en un accidente en la autovía que une Segovia y Valladolid
  6. 6

    La carrera electoral en la UVA ya tiene dos aspirantes: Pilar Garcés y Carlos Alberola
  7. 7

    Personas sin recursos alquilan trasteros como vivienda para evitar «el peligro» de dormir en la calle
  8. 8

    Se desprende el cuarto arco de luces de Navidad en Valladolid en menos de una semana
  9. 9

    Rematan la reforma de la antigua sede de Hacienda tras subir su coste a 19,8 millones
  10. 10 Ayuso recibe el alta tras sufrir una bajada de tensión y tener que abandonar un acto en ambulancia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Mueren dos personas en un accidente en la autovía que une Segovia y Valladolid