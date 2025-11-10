Mueren dos personas en un accidente en la autovía que une Segovia y Valladolid

Dos personas han muerto a primera hora de la tarde de este lunes en un accidente ocurrido en el punto kilométrico 104 de la autovía ... A-601 que conecta Segovia con Valladolid, en el término municipal de Encinillas. El trágico suceso se ha producido en dirección a la capital segoviana, cuando por causas que siguen bajo investigación han chocado un camión y un turismo. Como consecuencia de la colisión, el coche, en el que viajaban cuatro personas, ha comenzado a arder.

Hasta el lugar se han desplazado los Bomberos de Segovia, agentes de la Guardia Civil de Tráfico y Emergencias Sanitarias Sacyl, que ha movilizado varias ambulancias y un helicóptero medicalizado. En el lugar tan solo han podido confirmar el fallecimiento de un hombre y una mujer, dos de los ocupantes que viajaban en el turismo.

Las otras dos personas que viajaban en el turismo involucrado en el accidente han tenido que ser trasladados a centros hospitalarios. Uno de ellos ha sido llevado en helicóptero al hospital Río Hortega de Valladolid, mientras que la otra persona herida ha sido trasladada en UVI móvil al Hospital General Universitario de Segovia. El conductor del camión, por su parte, ha tenido que se atendido por el Grupo de Intervención Psicológica (GRIPDE).

Ampliar Servicios de emergencia en el lugar del accidente y coche en el que viajaban los dos fallecidos. Q. Y.

El accidente ha obligado a la Guardia Civil a reordenar el tráfico en la zona. Ha sido necesario cortar la circulación por la autovía a la entrada de Roda de Eresma, de modo que se han desviado los coches por la carretera que atraviesa el pueblo, permitiendo su incorporación a la A-601 tan solo unos metros por delante del lugar donde se ha producido el trágico accidente.

Se trata del duodécimo siniestro con víctimas mortales que se producen en las carreteras de la provincia de Segovia en 2025, el triple de los registrados a estas mismas alturas del año en 2024. El anterior accidente mortal en la provincia se produjo el pasado 1 de septiembre, cuando un hombre perdió la vida en la colisión entre un camión y una furgoneta al paso de la N-VI por Villacastín. En más de la mitad de los accidentes mortales registrados este año en Segovia han estado involucrados camiones.

El de este lunes es el segundo accidente con víctimas mortales en la autovía que conecta Segovia con Valladolid de 2025. El primero tuvo lugar el 14 de agosto, cuando el conductor de un camión falleció en un accidente ocurrido a la altura de San Cristóbal de Cuéllar. Es también el segundo accidente con más de un fallecido, tras el que se registró en enero en la AP-6 en el término de El Espinar.