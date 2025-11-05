Muere un trabajador tras caer de un tejado a ocho metros de altura en Segovia El accidente laboral se ha producido en el polígono industrial de Valverde del Majano

Un trabajador de unos 40 años ha fallecido este miércoles en el polígono industrial de Valverde del Majano, en la provincia de Segovia, al precipitarse desde un tejado a una altura aproximada de ocho metros, a la altura del número 25 de la calle Roble. La sala de emergencias 112 de Castilla y León recibió el aviso alertando de que la víctima se encontraba inconsciente. Activados los recursos, el centro coordinador informó a la Guardia Civil (COS) de Segovia y a Emergencias Sanitarias–Sacyl, que movilizó una UVI móvil y un equipo médico de la zona. Pese a la rápida intervención, los sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento en el lugar.

El suceso irrumpe en un contexto de elevada siniestralidad laboral en la provincia. Lejos de estabilizarse, los accidentes con baja médica han seguido al alza en Segovia durante 2025, con un repunte cercano al 0,6% en la primera mitad del año y 1.245 percances registrados entre enero y julio, catorce de ellos graves. El 91% de los incidentes se producen durante la jornada y el resto, 'in itinere'. Sindicatos como Comisiones Obreras y UGT reclaman reforzar la prevención, combatir la precariedad y atender al envejecimiento de determinados sectores.

Hasta julio, Segovia era la única provincia de Castilla y León sin víctimas mortales en el trabajo, según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social. La muerte de este operario en Valverde del Majano rompe esa tendencia.

