Inocencio Arias: «Cada movimiento de Pedro Sánchez en Cataluña hace crecer a Vox» Inocencio Arias, ayer en la librería Ícaro de Segovia. / A. de Torre El diplomático charla en la librería Ícaro sobre su libro titulado 'Yo siempre creí que los diplomáticos eran unos mamones' ÁLVARO GÓMEZ Segovia Miércoles, 30 enero 2019, 11:27

El que fuera diplomático hasta 2010, Inocencio Arias (1940), presentó ayer su libro 'Yo siempre creí que los diplomáticos eran unos mamones', donde ofrece sus memorias tras una larga e importante trayectoria. Desde el puesto de Secretario de Estado de Cooperación, subsecretario de Asuntos Exteriores, embajador de España ante las Naciones Unidas y portavoz del Ministerio de Exteriores, Arias vivió los asuntos más importantes de la historia internacional de los últimos tiempos.

–Más que un diario de memorias, el libro es un reflejo político y social de los últimos años.

–Dedicarle excesivo espacio a unas memorias mías me parecía un poco petulante. No soy yo tan importante como para contar el trayecto de mi vida, sino más bien lo interesante es cómo se vivía enEspaña en esos años.

–El título sin duda es llamativo.

–Yo creía que los diplomáticos eran unos mamones, unas personas pedantes y finolis. Yo nunca pensé que llegaría a dedicarme a esto, pensaba que intentaría ser notario como mi padre. Pero aparte de eso, siendo cierto lo que yo digo en el título, lo creía en el pasado y no ahora. Pero era llamativo y podía atraer al lector.

–La imagen del diplomático está alejada de la gente.

–En muchos países del mundo se ve como una persona distante, que solo le interesa lo frívolo, las vacaciones, los cócteles, las marquesas. Esto no corresponde en absoluto a la realidad. Hay una minoría que sí son así pero son eso, una minoría.

–¿Cree que la irrupción de partidos como Vox puede afectar en localidades como Segovia?

–Aquí tendrá votos. En Segovia, en Madrid, en Salamanca, en Murcia y en Antequera. La razón única no es porque la gente esté desencantada de los partidos de la derecha.Hay otra más, y es que cada movimiento de Pedro Sánchez en Cataluña hace crecer a Vox. Cuando hace una aproximación a los partidos catalanes resulta inexplicable para muchos españoles. Habla de un documento que no publica: 10.000 votos para Vox. Vuelve a Cataluña, coquetea de nuevo con los separatistas y les da un trato que no se lo da a Casado ni a Ciudadanos ni al presidente de Murcia o de Castilla y León, otros 35.000 votos para Vox.

–¿Cómo ve la situación actual en Venezuela?

–Hay como tres cuartas partes de los venezolanos que quieren que Maduro se vaya, pero el tiene una fracción pequeña y sobre todo a la cúpula militar y los servicios de inteligencia. Por tanto, aunque él ha pisoteado la Constitución y debería convocar elecciones rápido y marcharse, no sé lo que va a hacer. Se ha convertido en una persona que pisotea la democracia.

–¿Qué cree que será lo más importante que se recuerde dentro de un siglo de lo que usted ha vivido?

–Del siglo XX, lo más importante es la eliminación de los regímenes totalitarios.Del nazismo por un lado, y luego también de la Unión Soviética, que era un régimen totalitario y nada democrático. De principios del siglo XXI, lo más importante es el ascenso de China.Se ha convertido en una de las grandes potencias del mundo y en el siglo pasado no lo era.