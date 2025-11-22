Un motorista de 19 años, herido al chocar con un coche en Segovia

Un joven motociclista ha resultado herido este sábado al sufrir un accidente de tráfico en la capital segoviana. Tal y como señala la información facilitada ... por el servicio de Emergencias 112 Castilla y León, el percance de circulación ha tenido lugar pocos minutos después de las dos de la tarde en la rotonda del Pastor. Según esa misma comunicación, el centro de operaciones ha recibido el aviso de un choque entre la motocicleta que conducía el lesionado y un coche.

Una vez conocidos los datos, se ha puesto en contacto con los recursos adecuados para atender el suceso. Por lo tanto, se ha movilizado a agentes de las Policías Local y Nacional en Segovia y también se ha desplazado hasta el lugar de los hechos una ambulancia enviada por el servicio regional de salud Sacyl. Los equipos han asistido al motorista de una lesión en uno de sus tobillos fruto del impacto provocado por la colisión y de la caída.

El servicio de Emergencias 112 Castilla y león confirma que la persona herida es un joven de 19 años de edad. Se da la circunstancia de que en los últimos tiempos se ha observado en Segovia, tanto en la provincia como en la propia capital, un aumento de los accidentes de tráfico en los que están involucrados motociclistas, algunos de estos siniestros han sido, por desgracia, mortales. Este año, desafortunadamente, hay que lamentar el fallecimiento de un motorista en Turégano. Era teniente de la Guardia Civil. Estaba al frente del Destacamento de Tráfico de Buitrago de Lozoya, en la Comunidad de Madrid y era un gran aficionado al mundo de las motos 'custom'.

En los últimos meses, otros motociclistas han padecido accidentes de mayor y menor gravedad en diferentes percances de circulación ocurridos en la red viaria segoviana. Este mismo mes de noviembre, empezó con un varón herido al caerse de la montura por un camino en las inmediaciones de Navares de las Cuevas. Un día antes, un motorista de 47 años de edad tuvo que ser atendido como consecuencia de las heridas sufridas al chocar contra un corzo en Cuéllar.

A comienzos de ese mismo mes de octubre, dos personas resultaron heridas en un accidente de circulación ocurrido en pleno casco urbano de Coca al chocar un turismo y una motocicleta.