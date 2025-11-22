El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Tráfico de vehículos en la rotonda del Pastor de Segovia, donde ha tenido lugar el accidente. A. de Torre

Un motorista de 19 años, herido al chocar con un coche en Segovia

El accidente de tráfico ha ocurrido a primera hora de la tarde de este sábado en la rotonda del Pastor de la capital

César Blanco Elipe

César Blanco Elipe

Segovia

Sábado, 22 de noviembre 2025, 17:49

Comenta

Un joven motociclista ha resultado herido este sábado al sufrir un accidente de tráfico en la capital segoviana. Tal y como señala la información facilitada ... por el servicio de Emergencias 112 Castilla y León, el percance de circulación ha tenido lugar pocos minutos después de las dos de la tarde en la rotonda del Pastor. Según esa misma comunicación, el centro de operaciones ha recibido el aviso de un choque entre la motocicleta que conducía el lesionado y un coche.

