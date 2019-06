Un moto club de Segovia se ofrece para retirar decenas de neumáticos abandonados ante la «irresponsabilidad» institucional Uno de los montones de neumáticos abandonados en el camino del polígono de Hontoria a la carretera del Soto de Revenga. / El Norte El responsable de la asociación ha denunciado los hechos ante la Junta, el Seprona y el Ayuntamiento de la capital CÉSAR BLANCO ELIPE Segovia Martes, 4 junio 2019, 14:43

El Moto Club Sierra del Quintanar ha tramitado ante la Delegación de la Junta de Castilla y León, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y el Ayuntamiento de la capital una advertencia de un vertido supuestamente ilegal en un paraje cercano a Segovia, con «el riesgo que ello conlleva», subraya el responsable de esta organización, José Manuel Maestre.

De momento, las instituciones no han reaccionado ni han retirado los alrededor de cien neumáticos de distintas clases y tamaños tirados en el camino de que va desde el polígono de Hontoria hasta la carretera del Soto de Revenga, apunta el denunciante. Maestre lamenta entre líneas las dobles varas de medir a la hora de velar por el respeto a los entornos naturales. Por ejemplo, se queja de que la persecución y las restricciones que padecen los aficionados al ciclismo de montaña en los últimos tiempos ya la han sufrido los motoristas de enduro que suelen recorrer estas zonas.

El responsable del moto club es tajante: «No molestamos ni a las vacas ni a nadie, como nos acusan; no somos un problema, pero llaman al Seprona y entonces se nos presenta con la libreta» para multar la actividad.

José Manuel Maestre asegura que «hay una serie de delitos medioambientales que no se toman en serio». Prueba de ello -prosigue- son esas decenas de neumáticos abandonados que ha detectado el moto club y que ha puesto en conocimiento de las instituciones. «Cuando he hablado con Medio Ambiente de la Junta me dicen que ya tenían constancia de ello, pero que por temas burocráticos no los quitan», revela el denunciante.

Le remitieron al Seprona de la Guardia Civil. Y éstos, a su vez, al Ayuntamiento de la ciudad, que, según el transmitió el Servicio de Protección de la Naturaleza, «es el que tiene que tomar cartas en el asunto», reproduce Maestre.

Ante lo que tacha de «falta de responsabilidad de la administración», ofrece una alternativa, pero «nos tendrán que poner los medios». Brinda la opción de que un grupo de asociados del moto club retiren de manera voluntaria los neumáticos abandonados.

El riesgo del «efecto llamada»

Los neumáticos están esparcidos por distintas zonas del paraje. «Hay algunos de tractores sumergidos en el agua en un túnel», expone el responsable del moto club. Para él, esto supone un riesgo para el agua y para la salud del ganado que beba de esos abrevaderos. Además, considera que este tipo de actuaciones pueden llevar aparejado el «efecto llamada», es decir, que se concentren en el mismo lugar más vertidos de otros residuos.

Maestre alerta de la amenaza que representan esos neumáticos en caso de que se produzca un incendio, ya que aunque no se les califique como residuo que provoque una alarma inmediata, el humo que desprenden en la combustión es tóxico. Recuerda que hay emplazamientos específicos para retirar y depositar esta clase de residuos, ya sea un punto limpio o donde se hayan comprado los neumáticos, que suelen disponer de un servicio de almacén y recogida.