Pasillo de una planta de hospitalización en el complejo asistencial de Segovia. Antonio Tanarro

La mortalidad de las enfermedades respiratorias multiplica por diez la de la covid

En la provincia de Segovia, la sensibilización para vacunarse contra la covid es mayor que la que hay frente a la gripe

César Blanco Elipe

César Blanco Elipe

Segovia

Sábado, 1 de noviembre 2025, 08:51

Comenta

«Con la covid hay una mayor sensibilización», piensa en voz alta el jefe del Servicio Territorial de Sanidad de la Junta de Castilla y ... León en Segovia, Javier Tejedor. Observa que las personas están más concienciadas y tienen más asimilado recibir el pinchazo de la inyección que si fuera frente a la gripe. Sin embargo, el experto recuerda que «el virus [de la influenza, causante de la infección gripal] muta más que el de la covid y aguanta unos seis meses».

