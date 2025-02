La Monumental pasa a la media maratón

La decimotercera edición de la Carrera Monumental Innoporc de Segovia que conquistará mañana a las 11:00 horas el casco histórico, ha subido un 41%, ... de los 957 inscritos del año pasado a su máximo de 1.350 dorsales, que superará por primera vez a los de la última Media Maratón de Segovia, los 1.287 corredores que cruzaron la meta en 2024. Es un hito que, por un lado, ilustra que en un calendario tan cambiante, 13 años ya suponen una tradición. Por otro, que el corredor popular, el que no persigue marca, prefiere cada vez más esta distancia de 10 kilómetros a meterse en recorridos más largos sin la preparación para disfrutarlos y no pasar una dura semana de resaca posterior.

El eslogan, con un punto grandilocuente, pero bien argumentado, de «los diez kilómetros más bonitos de España», ha funcionado. La filosofía de la carrera era ir más allá de la parte deportiva y vincularla con los dos puntos fuertes de Segovia: la cultura y la gastronomía. Por eso se buscó un recorrido con mucho recoveco para pasar por 46 monumentos. El atletismo defiende el dicho de que una ciudad se conoce de una manera distinta corriendo que andando. Pues ahí tienen un itinerario que no cubre ningún free tour. El otro pilar era incentivar al foráneo, principalmente madrileño: quizás uno es más reticente a coger el coche para hacerse 'solo' 10 kilómetros, pero si sirve de excusa para un día en familia o una buena comida , ya cambia la cosa.

Ese es el principal público –muchos clubes de Madrid– que ha elevado el número de dorsales a los 1.350, un número que los organizadores han podido elevar en los últimos días gracias a hacerse con camisetas y seguros de urgencia para los corredores rezagados. Así que ayer colgaron el cartel de completos. «Hemos hecho mucho trabajo de fidelización a corredores de otros años. Mucha difusión en redes sociales, soportes web. Es verdad que hemos implementado la difusión y captación de nuevos clientes», subraya su responsable, Dani Gutiérrez, como claves del récord.

Su década organizando carreras corrobora el auge de las carreras más cortas. «El corredor ya ha dejado un poco a un lado el tema de grandes retos en cuanto a distancia y se plantea un 10.000 porque tiene menos nivel de exigencia». El paso de los años ha focalizado ese «furor» de preparar una media maratón o una maratón a gente que aspira a hacer marca en ellas. La consecuencia es la masificación de lugares óptimos para ello como Sevilla o Valencia –por dimensiones, alojamientos y su perfil llano– mientras las de ciudades más modestas y duras, que dependían en gran parte de ese participante lúdico que no perseguía grandes tiempos, han ido perdiendo efectivos. Ahí entra en juego la Monumental. «No requiere un nivel de preparación bárbaro y la gente disfruta con esta distancia. Entre corredores y acompañantes, a lo mejor estamos hablando de 3.000 personas».

Acompañará la temperatura, un día con máximas de 14 grados para una carrera que ha dado salidas con el termómetro tiritando. «Lo que ofrecemos es lo que siempre hemos ofrecido». Porque en un panorama con tanto evento, sobrevivir en el calendario ya es un plus. «Hemos superado pandemia, unas primeras ediciones con muchísimo frío. Ha sido un trabajo a muy largo plazo. La clave es cuidar al corredor, mantener el circuito y la fecha». Que en febrero se corre en Segovia. Y que se viene a sufrir, con unos 165 metros de desnivel positivo y dos kilómetros de aúpa desde la Fuencisla hasta la Plaza Mayor, subiendo la Cuesta de los Hoyos y los empinados recovecos del casco. Un circuito que, por enrevesado, facilita ver varias veces a los acompañante, otro plus que anima a participar.

Gutiérrez también organiza la nueva versión de la media maratón, que verá la luz el sábado 29 de marzo por la tarde, y se ha sorprendido de que el formato de relevos –de 10 y 11 kilómetros– no haya quedado en algo residual, pese a no tener una clasificación como tal, y llegue casi al 10% de los cerca de 500 inscritos totales que lleva hasta el momento. «Ya me parece muy significativo. Es una media maratón y se han apuntado a hace un 10.000».