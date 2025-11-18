El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Juan Francisco Sáez muestra el centén segoviano horas antes de su sabasta en 2009. El Norte

La moneda única acuñada en Segovia que será subastada por más de 2 millones de euros

El centén de 1609 ostenta aún el récord de la numismática española porque su último propietario lo compró hace dieciséis años por 800.000 euros

Carlos Álvaro

Carlos Álvaro

Segovia

Martes, 18 de noviembre 2025, 07:37

El próximo domingo, la firma Numismatica Genevensis subastará en Ginebra (Suiza) una joya que los grandes coleccionistas numismásticos conocen bien. Se trata del centén de ... 1609, una enorme moneda de oro acuñada en la ceca de Segovia bajo el reinado de Felipe III. Independientemente de quien puje y acabe haciéndose con el tesoro, el interés reside en comprobar si la moneda bate su propio récord, porque este centén segoviano ya se erigió en 2009 en la pieza más cara de la numismática española, adjudicada en 800.000 euros, su precio de salida. Dieciséis años después vuelve a subasta, pero esta vez con un precio estratosférico: dos millones de francos suizos (2,17 millones de euros), valor que le confiere la escasez (solo hay un ejemplar conocido) y una calidad excepcional.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

