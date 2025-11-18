La moneda única acuñada en Segovia que será subastada por más de 2 millones de euros

El próximo domingo, la firma Numismatica Genevensis subastará en Ginebra (Suiza) una joya que los grandes coleccionistas numismásticos conocen bien. Se trata del centén de ... 1609, una enorme moneda de oro acuñada en la ceca de Segovia bajo el reinado de Felipe III. Independientemente de quien puje y acabe haciéndose con el tesoro, el interés reside en comprobar si la moneda bate su propio récord, porque este centén segoviano ya se erigió en 2009 en la pieza más cara de la numismática española, adjudicada en 800.000 euros, su precio de salida. Dieciséis años después vuelve a subasta, pero esta vez con un precio estratosférico: dos millones de francos suizos (2,17 millones de euros), valor que le confiere la escasez (solo hay un ejemplar conocido) y una calidad excepcional.

De la ceca segoviana salieron, en tiempos de la Monarquía Hispánica, las mejores monedas del orbe. De entre todas destaca esta pieza de 100 escudos de Felipe III acuñada en 1609. La moneda, un disco de oro puro de 339,35 gramos forjado en la opulencia del Imperio español, procede de una colección privada europea, y bien pudiera escalar en el remate hasta los 2,5 millones, teniendo en cuenta el poder adquisitivo de los coleccionistas que a buen seguro acudirán a la subasta.

El numismático Juan Francisco Sáez no oculta su fascinación. «Tener un tesoro de esos en la mano es un deleite absoluto», confiesa. Bien lo sabe él, que gozó del privilegio de sostener el mismo centén horas antes de la subasta de 2009, organizada en Barcelona por la casa Áureo & Calicó. «Fue el gozo de mi vida. Gracias a los organizadores, amigos míos, pude estar tres horas en un despacho viendo aquellas joyas que salían a subasta. Con el centén me hice varias fotos. No hay nadie más que haya podido hacer eso. Desde luego, no lo olvidaré jamás». Aquella sesión fotográfica, un ritual privado, subraya la mística de la pieza. El precio con que ahora sale no le sorprende lo más mínimo. «Son auténticas joyas que lo valen. La calidad y la escasez son determinantes», explica. En 2009, el centén se adjudicó en 800.000 euros, pero la inflación y la demanda han triplicado su valor. «Entonces, con 800.000 euros podías comprar varios pisos; ahora, con dos millones... El dinero de los grandes coleccionistas no entiende de crisis».

Acuñado bajo Felipe III, hijo de Felipe II, representa el culmen de la propaganda imperial. En su anverso ostenta los escudos de Castilla y de León, de Aragón, Portugal, Austria, Borgoña y Brabante, rematados por una corona cerrada —símbolo reservado a emperadores que Felipe III adoptó para dejar muy clara su soberanía absoluta—. Y en el reverso brilla la leyenda 'Hispaniarum Rex' (Rey de las Españas). «Nunca circuló. Es un regalo que, con su firma, el rey adjudicaba a dignatarios o soberanos extranjeros», explica Juan Francisco Sáez.

El centén de 1609 encarna la voracidad imperial. El oro, extraído de minas peruanas y mexicanas, llegó a Sevilla en galeones cargados de metal para después renacer en forma de moneda en la ceca de Segovia, dotada con ingenios de última hora. «Era muy difícil que salieran perfectas, sin golpes. De hecho, esta pieza tiene una leve 'hojita' de acuñación en su anverso, al fin y al cabo testimonio de un origen casi artesanal. Pero su conservación es casi perfecta». Las piezas hispánicas han multiplicado su valor, impulsadas por inversores asiáticos y estadounidenses. Sáez teme su éxodo: «Los americanos van a por todo; el Estado español podría retractarla, como en otros casos, pero con deudas, dudo». Con 2,1 millones de salida, el martillo podría sellar su destino transatlántico.