Trabajadores de la Diputación de Segovia aplauden al final del minuto de silencio. Antonio de Torre

Minuto de silencio en la Diputación de Segovia por el matrimonio fallecido en la autovía de Pinares

La mujer que perdió la vida junto a su marido en el accidente de este lunes era trabajadora desde hace 37 años de la institución provincial

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Martes, 11 de noviembre 2025, 18:01

Comenta

Los trabajadores de la Diputación Provincial de Segovia guardaron este martes al mediodía un emotivo y respetuoso minuto de silencio en memoria del matrimonio ... fallecido el lunes por la tarde en un accidente de tráfico en la autovía A-601, a la altura del término municipal de Encinillas. La convocatoria surgió de los propios trabajadores de la institución provincial tras conocer que una de las víctimas mortales del trágico accidente era Milagros Velasco, trabajadora del área de Intervención en la Diputación. La mujer, de 61 años, había dedicado su vida profesional (37 años) a la Administración provincial.

