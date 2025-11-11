Minuto de silencio en la Diputación de Segovia por el matrimonio fallecido en la autovía de Pinares

Los trabajadores de la Diputación Provincial de Segovia guardaron este martes al mediodía un emotivo y respetuoso minuto de silencio en memoria del matrimonio ... fallecido el lunes por la tarde en un accidente de tráfico en la autovía A-601, a la altura del término municipal de Encinillas. La convocatoria surgió de los propios trabajadores de la institución provincial tras conocer que una de las víctimas mortales del trágico accidente era Milagros Velasco, trabajadora del área de Intervención en la Diputación. La mujer, de 61 años, había dedicado su vida profesional (37 años) a la Administración provincial.

Milagros Velasco viajaba junto a su familia en un Peugeot por la autovía A-601 en sentido Segovia cuando, por causas que siguen bajo investigación, se detuvieron en el arcén derecho de la carretera. Segundos después, y sin que tuvieran tiempo para señalizar su presencia en la calzada, fueron embestidos por un camión cisterna que circulaba por la autovía. Junto a Milagros perdió la vida su marido, un hombre de 64 años. Eran los dos ocupantes del lado izquierdo del vehículo.

En la parte derecha viajaban sus dos hijas, de 27 y 25 años. La mayor fue trasladada rápidamente en helicóptero medicalizado al Hospital Universario Río Hortega de Valladolid donde permanece en estado grave. La pequeña, pro su parte, fue trasladada en UVI móvil al complejo asistencial de Segovia.

Durante el minuto de silencio realizado en el Patio de Columnas del Palacio Provincial se han vivido momentos muy emotivos, con varios compañeros visiblemente afectados por la pérdida de una compañera de trabajo que había dedicado casi cuatro décadas a la institución. Entre los asistentes al minuto de silencio estuvieron el presidente de la Diputación de Segovia, Miguel Ángel de Vicente, varios diputados del equipo de gobierno y los portavoces del PSOE y de Izquierda Unida en la institución provincial.