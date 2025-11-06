La minería bate récord en Segovia

Hay tesoros escondidos bajo el suelo de Segovia. Y no solo se trata de restos arqueológicos pertenecientes a civilizaciones ancestrales, sino también de minerales de ... alto valor económico. Las canteras, minas y yacimientos a cielo abierto que se reparten por las comarcas segovianas custodian una riqueza que fue valorada en más de 48 millones de euros a lo largo de 2023. Es la cifra de producción minera más elevada que se ha registrado en lo que va de siglo, lo que permite a la provincia entrar en el 'top tres' de los territorios de Castilla y León donde la industria extractiva arroja mayores beneficios.

Las empresas que se dedican al aprovechamiento de estos recursos naturales en Segovia han batido récord de recaudación, de acuerdo con la estadística actualizada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), que recopila datos con carácter anual desde 1861. Es un hito que se ha conseguido pese a haber descendido las explotaciones dirigidas a la extracción de minerales que pemranecen en activo en el periodo más reciente, al situarse en 73. Esto no ha sido un impedimento para muchos negocios a la hora de crecer y aumentar las plantillas hasta los 400 trabajadores -entre autónomos y asalariados-, así como sus ganancias.

La provincia goza de una larga trayectoria minera. Si bien es cierto que es una actividad que no tiene una visibilidad tan destacada en el escenario económico en comparación con otras regiones, como son el norte de León o Burgos, donde se constituye un gremio protagonista, cada vez adquiere mayor relevancia en el mapa del tejido productivo. Esto se explica, en cierta medida, porque el territorio segoviano es «rico en minerales». No tanto por «localizarse grandes concentraciones o por la espectacularidad mineralógica de las muestras, sino por la variedad de las especies representadas, que supera el centenar», defiende la Asociación Geología de Segovia.

El subsuelo está repleto de materias primas que dan respuesta a una amplia demanda de usos a escala nacional e internacional, debido a que buena parte de la producción se exporta a otros países. Algunos minerales tienen un uso industrial, como pueden ser las arcillas o feldespato; y también existen las rocas ornamentales, entre las que sobresalen la caliza, cuarcita, granito y pizarra. A ello se suman productos de cantera o energéticos, aunque estos últimos carecen de presencia en las explotaciones censadas en la provincia. No son frecuentes tampoco las piedras o metales preciosos, aunque eso no ha restado valor al conjunto del material extraído estos años.

El valor de producción obtenido en una sola década asciende a 396 millones de euros, de los cuales un 15% fueron apuntados en 2023. La contribución que realizan las explotaciones segovianas al cómputo general cada vez son más destacadas, pues el presupuesto logrado con la extracción, venta o transformación de los minerales se ha disparado un 65% respecto a 2014. La crisis financiera desencadenada en 2008 a raíz de la burbuja inmobiliaria tuvo un impacto directo en el gremio minero. El cese de proyectos de vivienda, así como industriales, supuso una importante caída de negocio de forma generalizada.

Mayor atractivo

Las iniciativas de algunos promotores atraídos por las oportunidades que brinda el terreno de Segovia se tradujo en la recuperación del sector, que apenas lamentó una ligera caída en los momentos de incertidumbre por la pandemia. La crisis de las materias primas surgida por la guerra en Ucrania y el caos arancelario ha jugado a favor de la demanda y el consecuente encarecimiento de los minerales.

Esto ha permitido a la provincia escalar varias posiciones en el ranking regional, pues ya aporta hasta el 12% de la riqueza que concentró Castilla y León en 2023. Tan solo queda detrás de Burgos, con 132 millones de euros; o León, con 110. Segovia guarda amplias distancias con su sucesoras, como son Salamanca y Zamora, que apenas son capaces de rebasar los 36 y 31 millones anuales respectivamente.

A ello hay que restar los costes, como son los gastos de personal, el consumo de energía y materiales o las contratas. La cifra final, que abarca los beneficios, fue de unos diez millones de euros en Segovia, de acuerdo a la estadística. Hay que tener en cuenta que es posible observar variaciones dependiendo de la categoría a la que se corresponda la explotación. Por ejemplo, la sección más prolífica es la dedicada a la extracción de materiales industriales, pues el valor de producción fue de 33 millones de euros, mientras que los productos de cantera arrojaron ganancias de 11,3 millones y las rocas ornamentales, de casi cuatro millones.

La disparidad de resultados económicos tiene que ver con el tamaño de las empresas especializadas en la extracción. Hay dos sociedades que superan el medio centenar de personas empleadas, aspecto que viene determinado por la mayor producción. Una de ellas es Incusa, perteneciente al grupo Saint-Gobain, que se encarga de la explotación del mayor yacimiento de arenas feldespáticas de toda Europa, originado por la meteorización y erosión de la sierra de Guadarrama. Está localizado en Burgomillodo, localidad perteneciente a Carrascal del Río, y saca adelante en un año más de 410.000 toneladas.

La segunda de las empresas que mayor aportación realiza es Euroarce, conocida anteriormente como Feldespatos Río Pirón, que dispara el suministro de arenas feldespáticas y silíceas gracias a su mina de Navas de Oro. Su contribución es decisiva para que Segovia acapare el 70% de la producción nacional de este mineral, considerado «crítico» por la importancia que reviste para la industria europea. Es un material que se destina principalmente a la fabricación de cerámica fina, así como a la exportación e industria del vidrio.

La provincia adquiere del mismo modo cierto protagonismo en la extracción de arena silícea (597.000 toneladas), con suma importancia en la industria del vidrio y en la elaboración de hormigones o prefabricados; o la atapulguita (43.400 toneladas), sustancia esencial para los productos absorbentes o filtrantes. A ello se suma la pizarra, principalmente colocada en tejados y jardines con un propósito decorativo.

Creación de empleo

Si la comparativa se lleva a cabo con el empleo, el análisis estadístico subraya grandes diferencias. Al cierre de 2023, había 400 personas afiliadas al gremio minero, lo que incluye profesionales autónomos que buscan rocas ornamentales o los operarios que desarrollan su labor en inmensas canteras al aire libre. Los últimos datos facilitados por la Tesorería General de la Seguridad Social rebajan ligeramente los umbrales de altas en el sector. El estudio de la evolución de trabajadores refleja el desplome de la contratación que se produjo a partir de 2008 y que, tras lograr cierta estabilización hasta la llegada del coronavirus, se disparó a partir del verano de 2021.

La actividad minera depende de las condiciones meteorológicas, de ahí que el verano sea la temporada alta para ampliar las plantillas. El Miteco hace hincapié en que el sector minero de Segovia ha crecido gracias a la creación de puestos de trabajo para asalariados, pues el dato de autónomos no ha variado respecto a anteriores años; y a la entrada de mano de obra femenina.

El feldespato lidera la creación de vacantes, ya que suma más de un centenar de empleados dedicados a la extracción; seguido de la arena y grava (con 63), la arena silícea (60), las arcillas especiales (60) y la pizarra ornamental (45). Hay categorías mineras que apenas tienen representación, como son las basadas en la explotación de terrrenos para búsqueda de cuarcita, que solo mantiene dos afiliados a la Seguridad Social; los pórfidos -material antideslizante-, con seis; o la caliza, con doce.