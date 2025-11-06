El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Vista aérea del yacimiento de arenas feldespáticas situado en Burgomillodo, perteneciente a Carrascal del Río. Saint-Gobain

La minería bate récord en Segovia

Las canteras y los yacimientos de la provincia ya son los terceros que aportan una mayor riqueza al cómputo de Castilla y León

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Jueves, 6 de noviembre 2025, 07:35

Comenta

Hay tesoros escondidos bajo el suelo de Segovia. Y no solo se trata de restos arqueológicos pertenecientes a civilizaciones ancestrales, sino también de minerales de ... alto valor económico. Las canteras, minas y yacimientos a cielo abierto que se reparten por las comarcas segovianas custodian una riqueza que fue valorada en más de 48 millones de euros a lo largo de 2023. Es la cifra de producción minera más elevada que se ha registrado en lo que va de siglo, lo que permite a la provincia entrar en el 'top tres' de los territorios de Castilla y León donde la industria extractiva arroja mayores beneficios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La tormenta deja un reguero de balsas por todo Valladolid y obliga a cerrar el Campo Grande
  2. 2 Muere un trabajador tras caer de un tejado a ocho metros de altura en Segovia
  3. 3

    Los inesperados aliviaderos de agua del Arco de Ladrillo
  4. 4

    El viento derriba dos arcos de luces de Navidad en Valladolid: «De repente hemos oído un golpe salvaje»
  5. 5 Detienen a un joven en Valladolid por engañar a un niño de ocho años para obtener fotos íntimas
  6. 6

    Un vendaval daña los tejados de varias casas de Valdenebro de los Valles
  7. 7 Fallece un hombre en un sex shop de León
  8. 8

    El fallecido en un accidente laboral trabajaba en la instalación de placas solares
  9. 9 Muere la influencer Bárbara Borges al recibir un disparo en la cabeza
  10. 10

    Estas son las dos alternativas a las gafas cuando aparece la presbicia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La minería bate récord en Segovia

La minería bate récord en Segovia