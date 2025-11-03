El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Multitud de ciudadanos hacen cola para recoger su tarjeta. Antonio de Torre

Un millar de tarjetas monedero de Segovia están reservadas para mayores de 65 años

El punto de distribución de descuentos en formato físico fue escenario de largas colas de solicitantes

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Lunes, 3 de noviembre 2025, 14:35

Comenta

Las primeras horas de reparto de las tarjetas monedero en formato físico, que permiten realizar compras con descuentos en comercios minoristas situados en Segovia capital, ... han disfrutado de una gran demanda de público. La distribución presencial es un servicio destinado en exclusiva a las personas mayores de 65 años, un colectivo que tiene reservados un millar de títulos, aunque esta iniciativa se abrirá a la población general a partir del próximo 7 de noviembre si quedan existencias. En total, se pondrán en circulación un máximo de 11.860.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una pelea entre cuatro personas moviliza a la Policía en un nuevo altercado en Delicias
  2. 2 Detenida una mujer por explotar sexualmente a otras cuatro en un piso de Valladolid
  3. 3

    Adiós a tres décadas de la mejor gastronomía en Rioseco
  4. 4

    El agredido a martillazos en el Rancho Grande deja de ser okupa
  5. 5

    La multinacional china Gotion, accionista de InoBat, planea invertir 5.000 millones en Valladolid
  6. 6 Un vecino de Valladolid pierde casi 10.000 euros en una ciberestafa a través de TikTok
  7. 7

    «Todo llevó al cese en el Real Valladolid. Nada que objetar»
  8. 8 Muere un corredor tras caerse por un barranco en el monte Pajariel
  9. 9

    Obligado a desalojar un edificio militar de Valladolid tras más de un año de okupa
  10. 10

    Mazón dimite tras pactarlo con Feijóo: «He cometido errores y viviré con ellos toda mi vida»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Un millar de tarjetas monedero de Segovia están reservadas para mayores de 65 años

Un millar de tarjetas monedero de Segovia están reservadas para mayores de 65 años