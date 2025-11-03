Un millar de tarjetas monedero de Segovia están reservadas para mayores de 65 años

Las primeras horas de reparto de las tarjetas monedero en formato físico, que permiten realizar compras con descuentos en comercios minoristas situados en Segovia capital, ... han disfrutado de una gran demanda de público. La distribución presencial es un servicio destinado en exclusiva a las personas mayores de 65 años, un colectivo que tiene reservados un millar de títulos, aunque esta iniciativa se abrirá a la población general a partir del próximo 7 de noviembre si quedan existencias. En total, se pondrán en circulación un máximo de 11.860.

Las tarjetas prepago tienen un valor nominal de 50 euros, de los que la mitad son aportados por el Ayuntamiento de Segovia y el resto, por el propio consumidor. La campaña para obtener alguno de estos títulos en formato físico comenzó el anterior viernes, aunque tan solo los mayores de 65 años pudieron recoger los descuentos de forma presencial en la sede de la Cámara de Comercio. Este espacio recibió una gran afluencia de personas hasta el punto de ser escenario de largas colas de interesados que querían obtener una de las tarjetas, cuyo importe se debe destinar de forma íntegra a las compras en los 205 comercios que se han adherido a esta iniciativa, las cuales deberán efectuarse entre el 10 de noviembre y 7 de diciembre.

La entrega de las tarjetas físicas se retoma hoy lunes, de 8:00 a 14:30 y de 16:00 a 18:30 horas, y continuará toda la semana. El resto de colectivos pueden adquirir los títulos de forma 'on-line' hasta el día 23 del presente mes, siempre que cumplan con los requisitos de la convocatoria 'Impulsa Comercio Segovia 2025', que cuenta con un presupuesto de 350.000 euros.En caso de que no se agote el crédito disponible, se abrirá una nueva ronda para adquirir hasta dos tarjetas monedero por persona.

La mayoría de los comercios participantes se distribuyen por la calle José Zorrilla y el eje turístico Acueducto-Plaza Mayor, aunque tienen presencia en todos los distritos de Segovia, a los que se suman algunos barrios incorporados como Hontoria. El listado provisional permite conocer que un tercio de las tiendas adscritas a la campaña están dedicadas a la venta de moda, calzado y complementos (un total de 69 establecimientos).

No obstante, también tienen una importante presencia aquellos comercios de alimentación, que suponen el 13%; las peluquerías (8%) o los negocios de la categoría de salud (7%). El resto de las tiendas que han concurrido en esta convocatoria pertenecen principalmente al gremio de la papelería y librerías, jugueterías y artículos deportivos, joyerías, droguerías o ferreterías. Solo hay constancia de dos floristerías, tiendas de muebles y establecimientos de venta de recambios de vehículos, respectivamente. Asimismo, únicamente una agencia de viajes participa en la propuesta.