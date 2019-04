«Tenía miedo de que me devolvieran, de cogerles cariño y tener que regresar al centro»

Su madre biológica sufre esquizofrenia: «No situaba la realidad, no tenía dinero para mantenerme y a veces me pegaba»

Los enormes ojos verdosos de Andrea Juberías poseen una mirada vivida. En parte, es la prueba de su madurez acelerada para sobreponerse a las circunstancias. Al acoso escolar, a la etiqueta de «la hija de la loca de Parla» porque su madre biológica sufre esquizofrenia. A sus 19 años, puede presumir de haberse hecho a sí misma y del cariño de una familia infinita. Andrea vivó desde pequeña con sus abuelos maternos porque su madre tenía crisis constantes. Cuando falleció su abuela –tenía ocho años– se fue con su progenitora y la pareja de esta. «Estuvo dos años estable, pero lo dejó con su pareja, recayó, no trabajaba, no tenía dinero para mantenerme, a veces me pegaba... No situaba la realidad, no era una situación para que una niña estuviera con ella», recuerda la joven. Se trasladaron a San Miguel de Serrezuela, un pequeño pueblo abulense de poco más de 100 habitantes donde había vivido con sus abuelos. Su madre no le dejaba ir al instituto y los servicios sociales empezaron a vigilar la escolarización. En sexto de Primaria solo fue tres días a clase; al tercero, se la llevaron a un centro. De repente, Andrea se levantó un día en su cama y durmió esa noche en un centro de Ávila, solo con su mochila a cuestas. Tras ducharse, le dieron unas chanclas de piscina en forma de zuecos. «Yo miraba lo desgastados que estaban para saber cuánto me iba a quedar allí». Su adaptación fue muy buena; desde la ducha a la comida –no solo en cuanto a menú sino en cantidad– o la relación con los compañeros, una treintena, distribuidos por edades en dos chalés.

¿Entendía por qué estaba allí?

«Sí. Porque antes decía, 'jopé, tengo que estar aguantando a esta mujer [por su madre] hasta los 18'. Pero quería volver, no exactamente con ella porque a veces me daba miedo [en una ocasión la Policía le preguntó si se atrevía a estar con ella], pero sí a mi entorno». Estuvo tres meses en el centro. Tras una visita fallida de su madre, optaron por una familia de acogida. «No me gustaba la idea porque había niños que habían estado con familias y luego habían regresado al centro». El día después de su decimotercer cumpleaños ya tenía destino, una familia segoviana que ya ha acogido a seis niños: Nuria Tapias y Juan María Galán tienen actualmente a Andrea, Yeray y Manuel. Entonces se encontró con Andrés, un hermano cuatro años mayor, que le dio el vacile de bienvenida en una sala de Cruz Roja: «Como no eres del Barça, te vamos a pegar». Se fue la técnica y el chico ahondó: «Bueno, ya te podemos pegar». Una semana después comieron en un chino de Ávila y se volvió con ellos a Segovia para la semana de pruebas.

Durmió en una habitación rosa, un color que no le gusta nada –desde hace dos años es azul– y sobre la estantería siguen los mismos libros. En el segundo día ya se vio en un cumpleaños de su padre con una barbacoa mutitudinaria. Tras la experiencia, la satisfacción fue mutua. «La gente no quiere adoptar a una chica de 13 años, quiere niños pequeños. Tenía miedo de que me devolvieran, de cogerles cariño y volver al centro». Andrea debía repetir curso tras su último año en Ávila y acabó dando importancia a sus estudios. «Como llevaba tanto sin ir a clase, me costó volver a ponerme, pero ya me dije, si no estudio a ver qué hago yo con mi vida», dice, y desde entonces ha ido a curso por año, superó el 7 de nota media en Bachillerato y estudia Magisterio.

La relación con su familia biológica no es fluida. Unos de sus tíos dejó de venir porque ella no quería ver a su madre; otro se gastaba el dinero para ir a verla en otras cosas. Ha visitado dos veces a su madre, la última en Navidad. Admite que no fue con mucha ilusión. «Yo lo entiendo, lo que hace es justificarse. Pero a mí eso ya me da igual, tengo mi vida hecha. Todo el rato hablaba del pasado», declara. Andrea no conoció a su padre hasta hace cuatro años y ella marcó distancias, igual que haría con su progenitora. «No me gustaría sentirme agobiada».

Andrea tiene un futuro y un hogar para siempre. «Hay momentos en los que te acuerdas de lo que has vivido, pero si quieres ser alguien en la vida no puedes seguir mirando al pasado». ¿Qué mensaje daría a un niño que está en un centro? «Que no esté triste ni se preocupe, que si le acogen va a estar muy bien y va a salir adelante. Que se preocupe por los estudios y no piense en cuándo va a salir». ¿Y un mensaje para una familia que no haya acogido? «Hay muchos niños en centros que necesitan el cariño y el amparo de una familia, aunque no sea la suya. Y es una experiencia muy gratificante».