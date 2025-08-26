El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La actriz Lola Baldrich, durante una representación. El Norte

Microteatro en la Cárcel regresa a Segovia con seis propuestas de humor

El formato mantiene su esencia, 15-15-15: quince minutos para quince espectadores en quince metros cuadrados

El Norte

El Norte

Segovia

Martes, 26 de agosto 2025, 10:20

El programa Microteatro en la Cárcel regresará a Segovia con seis propuestas de humor cuyas sesiones tendrán lugar los próximos días 5 y 6 de septiembre. En estas jornadas, las celdas de La Cárcel-Centro de Creación se transformarán en peculiares escenarios para acoger obras teatrales breves, en las que también habrá espacio para el musical, el romance y el terror psicológico.

El formato se mantiene fiel a su esencia: 15-15-15, es decir, quince minutos de duración para quince espectadores en quince metros cuadrados. «Un entorno íntimo y singular» que, en palabras del concejal de Cultura, Juan Carlos Monroy, es el espacio «idóneo» para el desarrollo de este tipo de propuestas escénicas «que permiten un contacto directo y emocional entre actores y público».

La actriz Lola Baldrich dirigirá una de las obras que se representarán en esta edición, 'Mucha Mierda', escrita por Nancho Novo, en la que dos actrices se pelean por el amor de su vida. Junto a esta propuesta teatral, el espectador se encontrará con 'Hispanical', una divertida pieza musical que repasa algunos de los momentos de la historia de España de la mano de un peculiar guía, Napoleón Bonaparte.

'Nunca es tarde' se convertirá en un homenaje al cine clásico de Hollywood en blanco y negro con dos protagonistas de un amor imposible. Los amantes del terror psicológico podrán disfrutar con 'El Manuscrito de Bárbara Duer' y en 'Resort' una madre y una hija hablarán en un plató de televisión del viaje de vacaciones que cambió sus vidas. La comedia romántica 'Ikigai' completa la oferta de propuestas teatrales.

Te puede interesar

