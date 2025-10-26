«El mérito de este equipo es estar siempre juntos y saber sufrir» Iñaki Bea afirma que la Gimnástica no se quita ningún peso de encima con el primer triunfo lejos de Segovia y vuelve a destacar a Postigo

La Gimnástica Segoviana logró este domingo su primer triunfo como visitante de la temporada al imponerse 1-2 al Salamanca CF UDS en Las Pistas del Helmántico. Tras el encunetro, el entrenador de la Segoviana, Iñaki Bea, ofreció su valoración en rueda de prensa. «Partido complicado, partido duro, con un equipo que es muy incómodo, con dos puntas poderosísimos que te llevan al campo contrario constantemente», señaló. «Estoy contento, feliz; no sé si han sido merecidos los tres puntos o no. Lo que sí puedo decir es que el equipo, los chavales, son unos animales compitiendo», afirmó. Bea subrayó el desempeño colectivo: «Este partido solo se gana si compites, si aprietas y crees. El mérito del equipo es estar siempre juntos y saber sufrir. Estoy orgulloso de los jugadores».

El técnico incidió en el perfil que persigue para su plantilla. «Hemos conseguido un equipo que sabe en un momento dado ir a apretar al campo contrario y que en otro sabe meterse atrás; es solidario. Somos un poco lo que queremos ser: un equipo en el que la afición se sienta orgullosa de nosotros», dijo.

Preguntado si la primera victoria a domicilio alivia presión, respondió: «No. Sabíamos que iba a llegar, igual que sabemos que va a llegar una derrota en casa. Los puntos son iguales, tres fuera o tres en casa. Ganar en un escenario como las pistas del Helmántico contra un rival con un presupuesto altísimo, hecho para pelear por el ascenso directo, nos tiene que dar esa confianza de saber que somos un equipo muy bueno».

Bea se refirió también al contexto emocional de la semana en el club, tras el fallecimiento el pasado lunes de la madre de Alejandro Postigo. «Posti tiene un potencial increíble. Demuestra entereza y tranquilidad que a un entrenador le dejan muy tranquilo. Una vez más, dar las gracias y felicitarle; y también a la afición, porque ese homenaje que hemos podido rendir a Posti, y que se cante 'Posti, Posti, Posti', también es bonito para el chico y dice mucho de esta afición y del buen rollo que tenemos con ellos», comentó.

En el plano táctico, el entrenador explicó el cambio de sistema para jugar con tres centrales y dos carrileros, renunciando al habitual juego con extremos de principios de temporada: «Fuimos a Marino y sufrimos en ciertas contras y en el juego aéreo. Sabíamos que quizá no era un partido para llevarlo desde las bandas. Buscábamos más esa sorpresa», reconoció. «Cuando jugamos con un 5-2-3 normalmente regalas el balón; contábamos con eso. Nos ha salido bien, pero lo normal al 99% es que veamos mucho más un 4-4-2 o un 4-2-3-1 que un 5-2-3 o un 5-4-1 como hoy», advirtió.

El balón parado, con el tanto de Juan Silva en la segunda parte, volvió a ser clave, tal y como ocurrió ante el Sámano, la Sarriana o el Valladolid Promesas.. «Cuando tienes a Diego Campo o a Fer Llorente, que son grandes lanzadores, y a rematadores como Silva... Habíamos trabajado mucho el balón al segundo palo porque tenemos un jugador poderoso como Silva y sabíamos que podía ser donde hacer daño al rival», dijo. El técnico también celebró el reparto goleador del curso, con la mitad de los jugadores de campo ya con al menos un gol en su cuenta, : «No me preocupa no tener un 'nueve' que me meta 16 o 17 goles», concluyó.