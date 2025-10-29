Menorca, un nuevo confín conquistado por el Segosala Las segovianas se convierten en el primer club segoviano que juega un partido oficial en la isla más rural de Baleares en más de un siglo de registros

Luis Javier González Segovia Miércoles, 29 de octubre 2025, 11:14 Comenta Compartir

La victoria por 1-7 del Segosala ante el Atlético Mercadal el sábado no fue un simple partido de Segunda División femenina de fútbol sala, sino el primer partido oficial que disputa un club segoviano de fútbol o fútbol sala en la isla de Menorca. Un hito que sorprendió al equipo que entrena Agustín Pérez cuando llegó al destino. «Es todo un orgullo», resume. El reconocimiento de la Asociació Històrica de Futbol Menorquí, con registros que se remontan a 1923, borró a la provincia de los viajeros pendientes a ese paraíso rural entre calas y acantilados, la isla menos masificada de un archipiélago conquistado por el turismo alemán, como hiciera unas semanas atrás con Zamora, también gracias al equipo de fútbol sala, recién ascendido. Algo tan discreto como la entrega de un certificado impreso y un pequeño banderín que las jugadoras recordarán más que su victoria, con la que mantienen su gran inicio de curso, segundas a un punto del liderato.

La asociación no es una federación como tal, pero trabaja directamente con ella y cuenta con 14 clubes asociados, tanto de fútbol como de fútbol sala. «Llevamos todos los registros deportivos desde principios del siglo pasado», resume su presidente, Paco Perea, un amante de la estadística que lo hace por responsabilidad con la historia. «Cuando tuvimos la noticia de que este año venía el Segosala, buscamos en los registros y hemos acreditado que es el primer club de la provincia que juega partido oficial aquí». Su historial incluye disciplinas como fútbol playa o fútbol siete. «El acto es muy sencillo, nosotros no hacemos ninguna grandeza». Tras contactar con el entrenador, la plantilla acudió unos minutos antes al pabellón y se hicieron la foto para la historia. Ya solo quedan siete provincias: Huelva, Cáceres, Palencia, Ourense, Lugo, Ávila y Jaén.

La Asociació Històrica de Futbol Menorquí entrega al equipo un certificado en Mercadal: «Lo importante es respetar la historia»

El Segosala es la entidad número 637 que disputa un partido oficial en Menorca. La federación balear de fútbol nació en 1926, pero hubo un periodo previo de tres años en los que la isla participaba con la catalana, al igual que Mallorca. «Esa parte del centenario la estamos haciendo nosotros porque ellos no tenían los registros exactos». Habla de un archivo con «cuatro datos básicos», que son: equipo, categoría, modalidad deportiva, fecha y resultado. «Lo importante de cualquier actividad es respetar la historia y saber de dónde viene, que quede constancia. Tenemos el número de partidos y goles que han marcado todos los clubes a lo largo de un siglo». Con ese trabajo, editan una revista que sirve como BOE del fútbol menorquín. Una zona que comparte ciertos valores con Segovia. «Las islas son mundos diferentes. Mallorca es la eclosión del turismo, Ibiza es la fiesta y Menorca es la isla de la reserva». Un lugar de 100.000 habitantes que supera los 250.000 en verano.

«Nos sorprendió mucho. Pensaba, yo que sé, que una Gimnástica Segoviana hubiera pasado por allí», subraya su entrenador

Una sorpresa muy agradable. «A través del Mercadal, contactan conmigo, que quieren tener un detalle y tienen preparado un certificado para el club. Que si podíamos hacer una foto y contarnos el trabajo que hacen», explica Pérez. Las jugadoras recibieron revistas de la isla y de la propia asociación. «Nos gustó muchísimo». Y lo que ello significa. «Al final, es un hecho histórico, nos sorprendió muchísimo que fuéramos el primer club. Esperaba, yo que sé, que una Gimnástica Segoviana hubiera pasado por allí». No hay constancia de partidos del club azulgrana en Baleares. Sí los hay del fútbol sala masculino, las últimas visitas del Segovia Futsal a Mallorca para medirse al Palma Futsal. «Te gusta hacer historia, aunque no sea un triunfo, es un acontecimiento para el club. Además, el recibimiento fue muy bueno. Es importante para esa parte de relaciones personales y entre los clubes. Es algo que queremos aprovechar porque merece la pena».

El equipo continuó su gran inicio de curso con una victoria por 1-7 que vale para seguir segundo, a un punto del liderato

Pros y contras de un calendario con mucho viaje. Por eso la plantilla aprovechó su partido, el sábado, para conocer Menorca, tanto antes como después, para visitar Mahón, la principal población, o ver el atardecer desde un pequeño monte junto a Mercadal, el pueblo donde jugaban. De paso, celebraron la victoria en alguna cala y vieron esos acantilados del Camí de Cavalls, una ruta ancestral de casi 200 kilómetros que rodea la isla. «A nivel de convivencia, de grupo, ha estado muy bien. En Santiago ya estuvimos concentrados. Que no hacemos el partido y nos volvemos. En Gran Canaria, igual». Volverán a Baleares en mayo, a Ibiza.

El compromiso del sábado se resolvió con un triunfo por 1-7. «El resultado engaña, costó mucho, fueron súper duras, dieron el 200%». Fue la quinta victoria en seis jornadas para un equipo que ocupa la segunda posición con 15 puntos, a uno del líder el Rodiles, asturiano, el único rival que ha podido ganarlas. El Segosala es con mucho el equipo más goleador del Grupo I con 38 dianas, un promedio por encima de los seis goles por encuentro. De hecho, sus dos máximas anotadoras, Claudia Garrido y Alba García, lideran la tabla de anotadoras del grupo con diez goles cada una. Es un gran comienzo de temporada para un equipo que terminó descolgándose el curso pasado del 'play off' de ascenso tras haberse quedado a un gol de Primera División en 2024. Máxime porque el nivel del grupo ha subido sobremanera este curso por los descendidos desde la máxima categoría y un recién ascendido como Estrela Futsal, que también tiene 15 puntos, como máximo favorito, aunque cayó ante las segovianas en el Perico. Entre el líder y el séptimo, el Teldeportivo, apenas hay cuatro puntos. Los cuatros primeros juegan la fase de ascenso contra otros dos grupos: 12 equipos por tres billetes de promoción.

Reporta un error