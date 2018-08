La memoria de Sefarad en Segovia Ana Sundri Herrero posa en el Centro Didáctico de la Judería de Segovia. / Antonio Tanarro La antigua casa de Abraham Seneor, el rabino mayor apreciado por los Reyes Católicos, ofrece un viaje a las raíces de cientos de familias expulsadas tras el decreto de 1492 LUIS JAVIER GONZÁLEZ Segovia Lunes, 6 agosto 2018, 11:41

Aunque sus orígenes no están confirmados, Abraham Seneor pasa por ser uno de los segovianos más importantes de la historia. Este rabino mayor de las aljamas, los barrios donde vivía la comunidad judía, no solo era el personaje más relevante de Segovia, sino de todas las aljamas de Castilla. Amigo de Isabel la Católica antes de ser reina, desempeñó cargos de honor para la Corona que hoy equivaldrían a un ministro de Economía y los propios Reyes Católicos fueron sus padrinos cuando se convirtió al cristianismo en el Monasterio de Guadalupe. Apenas vivió unos meses como judío converso tras el decreto de expulsión del reino en 1492 y murió en torno a los 80 años como una polémica figura entre los suyos. Su vivienda acoge varios departamentos del Ayuntamiento de Segovia y el Centro Didáctico de la Judería.

El pueblo judío segoviano se posicionó con Isabel frente a su hermano Enrique IV. «Segovia fue siempre enriqueña porque aquí concedió privilegios, perdonó impuestos… pero los judíos optaron por apoyar a su hermana. Y por eso se sintieron defraudados por el decreto de expulsión de 1492», explica Ana Sundri Herrero, responsable de actividades de la Empresa Municipal de Turismo. El grueso de los historiadores subrayan que los Reyes Católicos no pensaban que los judíos harían las maletas, que la conversión forzosa no sería tan traumática. El éxodo fue tal que incluso la permanencia de Seneor fue una sorpresa. El rabino manifestó su intención de ser enterrado en el Monasterio del Parral, pero no hay restos de su lápida. Su figura fue polémica entre los propios judíos. «Parte de la comunidad lo veía con reparo por los privilegios que tenía. Le dejaban vivir con cierta ostentación, tenía criados cristianos, algo impensable, y algunos le llamaban Abraham Soneor (enemigo de la luz)».

El centro, abierto en 2004 tiene una primera sala que habla de la cultura judía, con vídeos y paneles en castellano, inglés y hebrero. Hay un eje cronológico desde las 12 tribus, en el siglo XI antes de Cristo, y una vitrina que recorre las fiestas más significativas del judaísmo. Desde Rosh Hashaná, el año nuevo, que se celebra en septiembre y en el que es costumbre tomar manzanas bañadas en miel. «Te desean que tengas un año dulce porque se entiende que según vamos creciendo en la vida lo hacemos a partir de malos tragos. El deseo es que sea a través de buenas experiencias». El centro didáctico invita a los visitantes ese día a tomarlas. Janucá coincide con la Navidad y se celebra mediante el encendido de ocho velas. Es las casas se enciende la 'januquilla', de nueve brazos.

Los judíos no reconocen la figura de Cristo y su ley es el Antiguo Testamento. En él aparecen fragmentos que siguen cumpliéndose, como el de «comerás animales siempre que sean rumiantes y de pezuña partida (el cerdo no es rumiante) y no comerás animales acuáticos si no tienen escamas y aletas (excluye, pues, el marisco)». No mezclan leche y carne porque un versículo dice que «no cocerás al cabrito en la leche de su madre», por eso en las casas ortodoxas hay cazuelas diferentes para cada una. Y hay que dejar pasar un tiempo entre la ingesta de ambos alimentos. «Todo se ha ido relajando; yo tengo amigos que no tienen problema en viajar en Sabbath (sábado), un día en que la vida se paraliza para los ortodoxos. Los hay laicos y más religiosos. Comen alimentos aprobados por el rabinato y en Segovia no hay esos restaurantes Kosher, así que hacen un Kosher light para tomar los alimentos lo menos manipulados».

Herrero destaca el papel de la mujer dentro del judaísmo por las fiestas que celebran en un entorno familiar. «En la oración, la mujer está separada de los hombres y no participa de forma activa. Consideran que la mujer tiene una carga familiar importante, por la educación de los hijos y el ámbito doméstico de festividades. No es tanto machismo sino que ya tienen bastante carga como para añadir algo». La limpieza física y espiritual es muy importante y son ellas quienes visitaban los baños; la novia antes de casarse o después de cada periodo menstrual. De hecho, la identidad judía la transmite la madre. «El hecho de que se fuesen mujeres en 1492 es una manera de que continúe el mundo judío, y esto pasa también en la Segunda Guerra Mundial. Por eso hubo un incremento de la natalidad después del Holocausto».

La segunda sala del centro detalla específicamente la comunidad judía que hubo en Segovia en la Edad Media. «Nos consta que siempre fue una vivienda; cuando Seneor se convierte al cristianismo para a llamarse Coronel y le otorgan un escudo, posteriormente picado en la fachada durante la Guerra de las Comunidades». Posteriormente, residió el médico y gran humanista Andrés Laguna, hijo de judíos conversos. Y después, la familia Méxía Tovar, a quien pertenecen los escudos actuales. El Ayuntamiento adquirió esta parte del edificio para una zona de concejalías. «Este espacio en el que dar cabida a esos segovianos, que eran una parte muy importante de la población. Y tuvo que ser un momento terrorífico. Generaciones y generaciones para las que esta era su tierra». Además del centro, se añadió un punto informativo de la muralla e intervenciones en la antigua sinagoga mayor.

En 'El patrimonio judío en la ciudad de Segovia', Bonifacio Bartolomé Herrero habla de «varios cientos de familias» judías a finales del siglo XV y de 209 familias judías conversas en 1510, aunque no puede precisarse cuándo se convirtieron. La primera vez en que se mencionan los judíos de Segovia fue el obispo de Segovia a principios del siglo XIII, espantado, para prohibir los juegos de apuestas entre judíos y cristianos en torno a la iglesia de San Miguel. Se habla de que podían representar en torno a un sexto de la población, pero entonces no había censos demográficos para obtener una proporción fiable.

La época más boyante fue la de los Reyes Católicos, con cinco sinagogas: la mayor, en el Corpus; la segunda , en lo que hasta hace poco fue el colegio de las Jesuitinas; la del Campo, muy próxima; la de Burgos, en la calle Escuderos, y la sinagoga Vieja, en la plaza de la Merced. Se mencionan dos escuelas de rabinos –Midrás-, dos carnicerías, un horno y un hospital. «El barrio se ha conservado muy bien, pero cuando empieza la obra de nuestra segunda catedral, en 1525, ese solar estaba ocupado por muchas casas judías». No hay un prototipo de casa judía; eran viviendas de 30 o 40 metros de planta y un máximo de tres alturas máximo. Estaban divididos en estamentos sociales. «Había gente con mucho poder que se dedicaba a las finanzas y gente que se dedicaba a oficias. Nunca aparecen ni como agricultores ni ganaderos».

La mayoría de los segovianos se fueron al norte de África pero la transmisión oral fue muy importante. «Yo tengo amigas que todavía se acuerdan de la canción que cantaba el rabino a generaciones muy anteriores», dice Ana Sundri Herrero. Algunas familias siguieron practicando de forma oculta; otras intentaban borrar sus orígenes judíos para vivir de la forma más integrada posible y evitar vetos como el acceso a la universidad. «El judío converso es una nota discordante en la sociedad del momento; los judíos eran una minoría con un poder adquisitivo elevado y en el momento que se convierte, adquiere el estatus social. Esto genera envidias en el cristiano viejo, que por mucha pureza que tenga no puede alcanzar ese estatus sin dinero».

Herrero celebra la buena relación de Segovia con la comunidad judía. Prueba de ello son unas piezas originales cedidas por la comunidad judía de Madrid, exposiciones temporales, conferenciantes o la relación con el Centro Sefardí Israel o la embajada. El festival de cine israelí cumple su décimo año, con proyecciones todos los sábados de agosto a las 10 de la noche por tres euros en el patio de Abraham Senior. También hay paseos teatralizados en verano los miércoles y viernes a las 9 de la noche con cuentos de la aljama hebrea.

«Esto es un centro didáctico, no lo calificamos como museo. Desde 2004 ha ido evolucionando, y se pretende que esté vivo. Es muy importante que tengamos el cementerio judío porque nos facilita ampliar la ruta y remontarnos a esa época», señala Herrero. Hay paneles que hacen referencia a él, a las dos juderías de la ciudad o un homenaje a unos 150 apellidos segovianos que aparecen en la documentación del archivo de la Catedral. «Segovia es visitaba por judíos de origen sefardí y que han buscado esos orígenes en esta ciudad. Hay una gran labor en Israel y colegio de EE UU para que los niños de familias judías conozcan su pasado», explica la responsable de actividades de la Empresa Municipal de Turismo. Hay una sinagoga virtual que recrea la celebración del Sabbath como guinda, después del itinerario. Las nuevas tecnologías son fundamentales y la labor de difusión es muy importante. «La manera de valorar lo que tenemos es conociéndolo. Me encanta que vengan colegios, niños y que les contemos quienes vivían aquí, que eran unos segovianos más», afirma Herrero, que empezó estudiando Filología Francesa y estudió hebreo «por casualidad» antes de formarse como guía turística. «Cuando se celebró la primera jornada europea de la cultura judía, hace casi 20 años, los guías de la ciudad hacíamos la típica parada en la plaza del Corpus, pero no un paseo por la Judería. Nadie nos habíamos planteado esa ruta, tampoco el barrio, pero me propusieron hacerlo».

Vivía en la plaza del Corpus y pasó su infancia por las calles que después presentó a los turistas. «Bajaba al Salón a jugar y es un poco la zona por la que he vivido». Subraya el proyecto del ARCH (Área de Rehabilitación Centro Histórico) ejecutado de 2005 a 2009 como «nteresantísimo», con casas restauradas y calles rehabilitadas. Las mismas viviendas que cientos de años atrás perdieron a sus moradores.