La memoria de la 'pirata' Olivia permanece viva tres años después de su asesinato Palazuelos de Eresma acoge un homenaje de vecinos y representantes institucionales a la niña segoviana de seis años que fue murió a manos de su madre

El Norte Segovia Miércoles, 29 de octubre 2025, 20:08

La 'pirata' Olivia ha recibido el homenaje sentido de la familia, allegados e instituciones de Segovia que han recordado a la niña segoviana en el tercer aniversario de su fallecimiento, asesinada a manos de su madre en Gijón. Aquel 31 de octubre de 2022 permanecerá grabado en la memoria colectiva, por desgracia, a fuego. El padre, Eugenio García, ha agradecido el apoyo de vecinos y representantes municipales que se han unido al acto en memoria de la pequeña. Todos los días son duros, pero aún los son más estas fechas en las que se rememoran y afloran los sentimientos que se vivieron en una horas fatídicas que terminaron en tragedia.

El tributo a Olivia ha tenido lugar en la mañana de este miércoles otoñal, gris y húmedo. Apesadumbrado y sollozante. La niña tan solo contaba seis años cuando el cóctel mortal que le proporcionó su madre acabó con su vida. Un final dramático que se podría haber evitado, como esgrime el padre, a un calvario que siguen soportando en vida los familiares.

Al homenaje se han unido alcaldes y concejales de varios municipios que mantienen prendida la llama de su memoria. Los regidores de Torrecaballeros; de Trescasas; de La Lastrilla; de la capital segoviana, y de Palazuelos de Eresma, cuyas pistas de pádel llevan el nombre de la 'pirata', han asistido al emotivo acto, en el que los presentes han guardado cinco minutos de silencio atronadores en recuerdo de Olivia y de todos los niños que «han perdido la vida por una sinrazón, por unas leyes injustas y por un mal denominado sentimiento de posesión».

Junto a la placa de las instalaciones deportivas con el nombre de la niña asesinada hace tres años se han depositado varios ramos de flores. Ese reconocimiento a la puerta del recinto reza la siguiente dedicatoria: «a la niña que nos enseñó que las cosas más sencillas de la vida es lo más extraordinario que nos puede suceder y que lo más importante en la vida es invisible a los ojos».

Por la tarde, Torrecaballeros ha acogido otro acto en el que este pueblo del alfoz de la capital segoviana también se ha estremecido al recordar a Olivia, su sonrisa perenne. Un parque infantil lleva su nombre para que siempre esté presente.