Rubén celebra el gol conseguido ante el conjunto charro. Juan Martín / Gimnástica Segoviana

Los mejores de la Segoviana en el triunfo en Salamanca

Vota la actuación de cada uno de los jugadores azulgranas

Quique Yuste

Quique Yuste

Salamanca

Domingo, 26 de octubre 2025, 15:09

Comenta

La Gimnástica Segoviana logró su primera victoria de la temporada como visitante tras imponerse por 1-2 al Salamanca CF UDS en las pistas de ... El Helmántico. Los goles de Rubén y Silva y las paradas de Postigo permitieron a los azulgranas sumar su segundo triunfo seguido.

