Los mejores de la Segoviana en el triunfo en Salamanca
Vota la actuación de cada uno de los jugadores azulgranas
Salamanca
Domingo, 26 de octubre 2025, 15:09
La Gimnástica Segoviana logró su primera victoria de la temporada como visitante tras imponerse por 1-2 al Salamanca CF UDS en las pistas de ... El Helmántico. Los goles de Rubén y Silva y las paradas de Postigo permitieron a los azulgranas sumar su segundo triunfo seguido.
A continuación, la puntuación (del 1 al 5) de cada uno de los jugadores. Deja tu voto.
-
4
Postigo
Otro partido casi perfecto. Paró un penalti en un momento clave. Da sensación de mucha seguridad.
-
3
Silva
Tuvo problemas para sujetar a los atacantes locales. Gran remate de cabeza para hacer el 0-2.
-
4
Josín
Partido descomunal. Ganador de duelos, supo mantener la tranquilidad en los minutos finales.
-
3
René
Por primera vez como central, tuvo algún problema en acciones aisladas. Bastante seguro por arriba.
-
2
Iker
Era un partido con poco juego por banda y apenas pudo ser protagonista. Estuvo correcto
-
3
Fer Llorente
Con poco juego por abajo y en un césped irregular, dejó notar su calidad. Asistencia en el gol a Silva.
-
3
Diego Campo
De más a menos. Empezó muy bien, siendo clave en el gol de Rubén. Se difuminó en la segunda parte.
-
4
Rubén
Lo hizo casi todo bien. Definición de crack en el 0-1 y muy seguro para cerrar el costado izquierdo.
-
2
Ivo
Le tocó jugar pegado en banda y tuvo pocas opciones de tocar el balón. Mejor en la presión.
-
3
Marc Tenas
Muy buena primera parte, tanto en la presión como con juego entre líneas. Se le sigue resistiendo el gol.
-
2
Álex Castro
Partido gris con pocas oportunidades de brillar. Despliegue físico habitual pegándose con los rivales.
Los cambios
-
3
Pau Miguélez
Su entrada le cambio la cara al equipo. Aportó tranquilidad y minutos de calidad.
-
1
Juanma
Pocas opciones de pisar campo contrario con el balón. Centrado en ayudar a Iker.
-
1
Rodrigo Ibañes
Sin apenas trascendencia en el juego ofensivo, se dedicó a tapar huecos por el centro.
-
1
Manu
Menos minutos que Rodrigo Ibañes pero el mismo objetivo. Ha perdido peso en el equipo.
