Los mejores de la Segoviana en el triunfo en Salamanca

La Gimnástica Segoviana logró su primera victoria de la temporada como visitante tras imponerse por 1-2 al Salamanca CF UDS en las pistas de ... El Helmántico. Los goles de Rubén y Silva y las paradas de Postigo permitieron a los azulgranas sumar su segundo triunfo seguido.

A continuación, la puntuación (del 1 al 5) de cada uno de los jugadores. Deja tu voto.

4 Postigo

Otro partido casi perfecto. Paró un penalti en un momento clave. Da sensación de mucha seguridad.

3 Silva

Tuvo problemas para sujetar a los atacantes locales. Gran remate de cabeza para hacer el 0-2.

4 Josín

Partido descomunal. Ganador de duelos, supo mantener la tranquilidad en los minutos finales.

3 René

Por primera vez como central, tuvo algún problema en acciones aisladas. Bastante seguro por arriba.

2 Iker

Era un partido con poco juego por banda y apenas pudo ser protagonista. Estuvo correcto

3 Fer Llorente

Con poco juego por abajo y en un césped irregular, dejó notar su calidad. Asistencia en el gol a Silva.

3 Diego Campo

De más a menos. Empezó muy bien, siendo clave en el gol de Rubén. Se difuminó en la segunda parte.

4 Rubén

Lo hizo casi todo bien. Definición de crack en el 0-1 y muy seguro para cerrar el costado izquierdo.

2 Ivo

Le tocó jugar pegado en banda y tuvo pocas opciones de tocar el balón. Mejor en la presión.

3 Marc Tenas

Muy buena primera parte, tanto en la presión como con juego entre líneas. Se le sigue resistiendo el gol.

2 Álex Castro

Partido gris con pocas oportunidades de brillar. Despliegue físico habitual pegándose con los rivales.

Los cambios

3 Pau Miguélez

Su entrada le cambio la cara al equipo. Aportó tranquilidad y minutos de calidad.

1 Juanma

Pocas opciones de pisar campo contrario con el balón. Centrado en ayudar a Iker.

1 Rodrigo Ibañes

Sin apenas trascendencia en el juego ofensivo, se dedicó a tapar huecos por el centro.

1 Manu

Menos minutos que Rodrigo Ibañes pero el mismo objetivo. Ha perdido peso en el equipo.