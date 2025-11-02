El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
René pugna por el balón con un jugador del Burgos Promesas. Antonio Tanarro

Los mejores de la Segoviana en el empate ante el Burgos Promesas

Vota la actuación de cada uno de los jugadores azulgranas

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Domingo, 2 de noviembre 2025, 23:35

Comenta

La Gimnástica Segoviana se quedó a las puertas del liderato en el grupo 1 de Segunda RFEF tras empatar sin goles ante el Burgos Promesas ... en el primer partido que no logra vencer esta temporada en La Albuera.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La multinacional china Gotion, accionista de InoBat, planea invertir 5.000 millones en Valladolid
  2. 2

    Adiós a tres décadas de la mejor gastronomía en Rioseco
  3. 3

    Una pelea entre cuatro personas moviliza a la Policía en un nuevo altercado en Delicias
  4. 4

    Obligado a desalojar un edificio militar de Valladolid tras más de un año de okupa
  5. 5 Detenida una mujer por explotar sexualmente a otras cuatro en un piso de Valladolid
  6. 6 Un vecino de Valladolid pierde casi 10.000 euros en una ciberestafa a través de TikTok
  7. 7

    «Todo llevó al cese en el Real Valladolid. Nada que objetar»
  8. 8 Muere un corredor tras caerse por un barranco en el monte Pajariel
  9. 9

    El agredido a martillazos en el Rancho Grande deja de ser okupa
  10. 10

    ¿Qué es Gotion High-Tech y qué relación tiene con InoBat?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Los mejores de la Segoviana en el empate ante el Burgos Promesas

Los mejores de la Segoviana en el empate ante el Burgos Promesas