Los mejores de la Segoviana en el empate ante el Burgos Promesas
Vota la actuación de cada uno de los jugadores azulgranas
Segovia
Domingo, 2 de noviembre 2025, 23:35
La Gimnástica Segoviana se quedó a las puertas del liderato en el grupo 1 de Segunda RFEF tras empatar sin goles ante el Burgos Promesas ... en el primer partido que no logra vencer esta temporada en La Albuera.
A continuación, la puntuación (del 1 al 5) de cada uno de los jugadores. Deja tu voto.
-
5
Postigo
Volvió a salvar al equipo con tres intervenciones de mucho mérito. Muy seguro. Ahora mismo, titularísimo.
-
1
Iker
Partido gris, con poca exigencia en defensa pero muy poca participación en el juego de ataque.
-
2
Silva
Sufrió mucho en el inicio de la segunda parte. No estuvo tan solvente como en otros partidos anteriores.
-
2
Josín
También estuvo más incómodo de lo habitual cuando tuvo que correr hacía atrás. Expulsión absurda.
-
3
Rubén
Uno de los que más lo intentó. Bien en defensa, se desplegó en ataque con acierto en el tramo final
-
3
Fer Llorente
De más a menos. Gran primera parte con Diego Campo. Le faltó acierto cerca del área rival.
-
2
Diego Campo
Buen partido, aunque acusó el cansancio al final. Tuvo una pérdida que estuvo cerca de ser el 0-1.
-
1
René
Tuvo un par de buenas acciones, pero muy poca participación en el juego de ataque de la Segoviana.
-
1
Juanma
Desaparecido. Apenas tuvo oportunidades de encarar y centrar al área. Partido bastante gris.
-
3
Pau Miguélez
Cada vez coge más peso en el juego. Aún le falta un punto de finura en los metros finales.
-
2
Marc Tenas
Por primera vez como único delantero, no tuvo suerte en la única ocasión que tuvo para marcar.
Los cambios
-
2
Álex Castro
No tuvo ninguna ocasión clara para marcar.
-
2
Josep Jaume
Su entrada sirvió para defender mejor los balones a la espalda.
-
1
Ivo
Poca participación en el juego ante una defensa muy cerrada.
-
2
Samu Manchón
Muy participativo. Encontró huecos para moverse.
-
1
Rodri Ibañes
Tuvo poco tiempo, pero suficiente para un gran corte.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión