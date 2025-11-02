Los mejores de la Segoviana en el empate ante el Burgos Promesas

La Gimnástica Segoviana se quedó a las puertas del liderato en el grupo 1 de Segunda RFEF tras empatar sin goles ante el Burgos Promesas ... en el primer partido que no logra vencer esta temporada en La Albuera.

A continuación, la puntuación (del 1 al 5) de cada uno de los jugadores. Deja tu voto.

5 Postigo

Volvió a salvar al equipo con tres intervenciones de mucho mérito. Muy seguro. Ahora mismo, titularísimo.

1 Iker

Partido gris, con poca exigencia en defensa pero muy poca participación en el juego de ataque.

2 Silva

Sufrió mucho en el inicio de la segunda parte. No estuvo tan solvente como en otros partidos anteriores.

2 Josín

También estuvo más incómodo de lo habitual cuando tuvo que correr hacía atrás. Expulsión absurda.

3 Rubén

Uno de los que más lo intentó. Bien en defensa, se desplegó en ataque con acierto en el tramo final

3 Fer Llorente

De más a menos. Gran primera parte con Diego Campo. Le faltó acierto cerca del área rival.

2 Diego Campo

Buen partido, aunque acusó el cansancio al final. Tuvo una pérdida que estuvo cerca de ser el 0-1.

1 René

Tuvo un par de buenas acciones, pero muy poca participación en el juego de ataque de la Segoviana.

1 Juanma

Desaparecido. Apenas tuvo oportunidades de encarar y centrar al área. Partido bastante gris.

3 Pau Miguélez

Cada vez coge más peso en el juego. Aún le falta un punto de finura en los metros finales.

2 Marc Tenas

Por primera vez como único delantero, no tuvo suerte en la única ocasión que tuvo para marcar.

Los cambios

2 Álex Castro

No tuvo ninguna ocasión clara para marcar.

2 Josep Jaume

Su entrada sirvió para defender mejor los balones a la espalda.

1 Ivo

Poca participación en el juego ante una defensa muy cerrada.

2 Samu Manchón

Muy participativo. Encontró huecos para moverse.

1 Rodri Ibañes

Tuvo poco tiempo, pero suficiente para un gran corte.