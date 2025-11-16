Los mejores de la Sego en el triunfo ante el Langreo
Vota la actuación de cada uno de los jugadores azulgranas
Segovia
Domingo, 16 de noviembre 2025, 21:46
La Gimnástica Segoviana sumó su quinta victoria de la temporada como local tras vencer por 1-0 al Langreo con un gol de Ivo . Con ... este triunfo, el conjunto dirigido por Iñaki Bea asalta la primera posición del grupo.
A continuación, la puntuación (del 1 al 5) de cada uno de los jugadores. Deja tu voto.
-
4
Postigo
Una de las mayores irrupciones que se recuerdan en la Segoviana. Nivel muy superior a Segunda RFEF.
-
3
Iker
Sin demasiados problemas en defensa, en ataque estuvo más activo que en anteriores partidos.
-
2
Josín
Confiado en exceso en algunas ocasiones, sufrió ante un delantero de nivel como Guerrero.
-
3
Josep Jaume
Buen partido, con varios cortes de nivel para evitar ocasiones del rival. Bien en la salida de balón.
-
3
Rubén
El típico partido del lateral segoviano. Sin apenas fallos, estuvo cerca del gol en varias acciones.
-
3
Fer Llorente
Aunque desapareció en varias fases del encuentro, su participación sigue dando fluidez al juego azulgrana.
-
4
Diego Campo
Bajó en los minutos finales, pero cada vez coge más galones en la sala de máquinas de la Segoviana.
-
1
Samu Manchón
No se esconde y trabaja mucho para el equipo, pero le falta un punto de chispa y valentía en los metros finales.
-
2
Pau Miguélez
Muy intermitente. Cuando toca el balón pueden pasar cosas diferentes. La Sego necesita más de él.
-
4
Ivo
Cada vez juega mejor sin balón. Lee muy bien los espacios que deja Castro. Es uno de los pichichis del equipo.
-
2
Álex Castro
Tuvo una y fue gol, aunque estaba en fuera de juego. Partido de mucho trabajo y poco brillo.
Los cambios
-
1
Ayán
Poco participativo. Cuando entró en contacto con el balón supo leer bien lo que pedía el partido.
-
1
Juanma
Intentó desbordar cada vez que recibió el balón pero sin acierto. Acumuló muchas pérdidas.
-
2
Marc Tenas
Sin ocasiones de brillar cerca del área rival, jugó muy bien de espaldas a la portería.
-
1
Silva
Salió para cerrar el resultado y vio una amarilla. Estuvo bien, pero poco exigido.
