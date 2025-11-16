Los mejores de la Sego en el triunfo ante el Langreo

La Gimnástica Segoviana sumó su quinta victoria de la temporada como local tras vencer por 1-0 al Langreo con un gol de Ivo . Con ... este triunfo, el conjunto dirigido por Iñaki Bea asalta la primera posición del grupo.

A continuación, la puntuación (del 1 al 5) de cada uno de los jugadores. Deja tu voto.

4 Postigo

Una de las mayores irrupciones que se recuerdan en la Segoviana. Nivel muy superior a Segunda RFEF.

3 Iker

Sin demasiados problemas en defensa, en ataque estuvo más activo que en anteriores partidos.

2 Josín

Confiado en exceso en algunas ocasiones, sufrió ante un delantero de nivel como Guerrero.

3 Josep Jaume

Buen partido, con varios cortes de nivel para evitar ocasiones del rival. Bien en la salida de balón.

3 Rubén

El típico partido del lateral segoviano. Sin apenas fallos, estuvo cerca del gol en varias acciones.

3 Fer Llorente

Aunque desapareció en varias fases del encuentro, su participación sigue dando fluidez al juego azulgrana.

4 Diego Campo

Bajó en los minutos finales, pero cada vez coge más galones en la sala de máquinas de la Segoviana.

1 Samu Manchón

No se esconde y trabaja mucho para el equipo, pero le falta un punto de chispa y valentía en los metros finales.

2 Pau Miguélez

Muy intermitente. Cuando toca el balón pueden pasar cosas diferentes. La Sego necesita más de él.

4 Ivo

Cada vez juega mejor sin balón. Lee muy bien los espacios que deja Castro. Es uno de los pichichis del equipo.

2 Álex Castro

Tuvo una y fue gol, aunque estaba en fuera de juego. Partido de mucho trabajo y poco brillo.

Los cambios

1 Ayán

Poco participativo. Cuando entró en contacto con el balón supo leer bien lo que pedía el partido.

1 Juanma

Intentó desbordar cada vez que recibió el balón pero sin acierto. Acumuló muchas pérdidas.

2 Marc Tenas

Sin ocasiones de brillar cerca del área rival, jugó muy bien de espaldas a la portería.

1 Silva

Salió para cerrar el resultado y vio una amarilla. Estuvo bien, pero poco exigido.