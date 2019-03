Los dos mejores mantos de la Virgen de la Fuencisla dan más realce a la sacristía Las camareras Raquel Alonso y Humbelina Mateo colocan la mantilla al manto del Sol. / A. Tanarro Las prendas de la patrona de Segovia estarán expuestas de forma permanente en el santuario junto a otras obras restauradas QUIQUE YUSTE Segovia Viernes, 29 marzo 2019, 12:34

En el otoño de 2017 culminó una importante restauración de la sacristía del Santuario de la Virgen de la Fuencisla con la que se recuperó parte del esplendor perdido con el paso del tiempo. Un año y medio después, el espacio –construido un siglo después del Santuario– luce con más fuerza gracias a la exposición de nuevos objetos relacionados con la patrona de Segovia. En concreto, un manuscrito del siglo XVII, un espacio en el que se exponen todas las condecoraciones recibidas por la Virgen y, sobre todo, dos de los más de treinta mantos con los que cuenta: el manto de la reina Maria Cristina y el manto del Sol.

«Son los dos mejores», afirma Julio Borreguero, presidente de la cofradía de la Virgen de la Fuencisla. El expuesto más cercano a la entrada de la sacristía es el manto de la reina María Cristina, donado con motivo de la presentación a la Virgen de la Fuencisla de su hijo, el principe Alfonso, en 30 de junio de 1887. La tela ha sido restaurada y destaca por llevar bordados los escudos de las casas Borbón España y Habsburgo Lorena y está expuesto junto a una mantilla de blonda donada por la familia Peñalosa.

El segundo de los mantos expuestos es el del Sol y es también el más antiguo de los que tiene la patrona de Segovia. Fue regalado por la Comunidad de Villa y Tierra de Segovia después de la guerra de independencia, en 1816. Lleva bordadas las letanías Lauretanas, con la Saya de la Virgen luciendo en el centro un gran sol y con la Sayita del Niño con adornos florales bordados. La mantilla que luce junto al manto es un regalo de la infanta Isabel con motivo de la coronación canónica de la imagen de la Virgen en 1916.

«Este no quisiéramos volverlo a poner porque se nota que no está en muy buenas condiciones», reconoce Borreguero sobre el manto del Sol. No obstante, la cofradía ya ha dado los primeros pasos para la elaboración de un nuevo manto a la Virgen de la Fuencisla que tenga «determinados símbolos» recogidos en el manto del Sol. «Queremos que siga ese mismo modelo», apunta el presidente de la cofradía, que indica que el proyeco está todavía en una fase muy inicial y que dependen del presupuesto que tengan para poder llevarlo a cabo.

La exposición de ambos mantos obedece a dos razones fundamentales: la primera es que los segovianos puedan disfrutar y observar dos de los objetos de la Virgen y de la sacristía del Santuario; la segunda, proteger los propios mantos de su deterioro con su exposición en unas vitrinas que han sido donadas por la familia Miguelañez Martín.

El manto del Sol y de la reina María Cristina estarán expuestos de forma permanente en la sacristía del Santuario. Pero además, la cofradía tiene la intención de hacer lo mismo con otros «cinco o seis» mantos de la patrona, que serán expuestos en próximas fechas en el pequeño museo del santuario. En este caso sí que se iran cambiando con el paso del tiempo, ya que la falta de espacio impide que todos (son 33 en total) puedan ser expuestos al mismo tiempo.

Nuevas actuaciones

Además de los dos mantos, la sacristía también luce desde hace pocas semanas un manuscrito de 1607 (el más antiguo que tiene el santuario) en el que están recogidos los milagros de la Virgen, y un espacio en el que se pueden observar todas las condecoraciones que con el paso de los años ha recibido la patrona de Segovia. La sacristía cuenta también con una decena de lienzos en los que se representan distintos momentos de la vida de la Virgen, otra serie de lienzos circulares con reyes y patriarcas, y más de cincuenta guirnaldas y ángeles, algunos restaurados recientemente por el patronato del Alcázar. También se restaurado recientemente la lámpara de la sacristía, hecha con cristal del Real Sitio de San Ildefonso. No obstante, el principal atractivo sigue siendo 'La Asunción de la Virgen', un óleo sobre lienzo de 3,4 metros de altura y 2,45 de anchos ubicado en el muro sur de la sacristía y rehabilitado hace menos de dos años.

Actualmente la cofradía se encuentra restaurando su estandarte, y esperan poder acometer durante los próximos meses la restauración de dos cuadros (de la Virgen y de San José), ubicados a la entrada del santuario.