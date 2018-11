El Nuevo Mester, la «banda sonora» de la conciencia castellana La diputada de Cultura, Sara Dueña y el presidente de la Diputación, Francisco Vázquez, flanqueado por los integrantes del Mester Fernando Ortiz y Luis Martín. / Antonio de Torre El grupo, que cumple medio siglo, ofrece este fin de semana dos conciertos en el teatro Juan Bravo QUIQUE YUSTE Segovia Martes, 13 noviembre 2018, 15:15

Cincuenta años de carrera sobre los escenarios dan para miles de conciertos, canciones o anécdotas. Medio siglo de trabajo, de grabaciones y de kilómetros de carretera por toda España, Europa e incluso América lleva a su espaldas el Nuevo Mester de Juglaría, que iniciará este fin de semana la conmemoración de sus cinco décadas sobre los escenarios con dos conciertos en uno de los lugares más emblemáticos de la tierra que tantas veces ha escuchado sus canciones. El teatro Juan Bravo, también en plena celebración de sus cien años de actividad, volverá a sonar con la música del Mester con dos actuaciones que tendrán lugar el viernes y el sábado y que apenas cuentan con entradas todavía a la venta.

«Las tablas del Juan Bravo volverán a ser la simbiosis entre la música, el sentimiento segoviano y el disfrute de contemplar al grupo que ha puesto la banda sonora a la historia de Segovia de las últimas cinco décadas», afirmó durante la presentación de los conciertos el presidente de la Diputación, Francisco Vázquez. No podía faltar «nuestro emblema musical por excelencia» en el ciclo de actuaciones que conmemoran los cien años de actividad del teatro, por el que han pasado durante los últimos meses grupos como Rulo y la Contrabanda, la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, la Banda del Regimiento Inmemorial del Rey, Doctor Feelgoog o Antonio Orozco. Vázquez indicó que con la actuación del Mester el Juan Bravo acogerá la actuación de un grupo «que tantas sensaciones nos ha transmitido durante tantos años, con el que nos hemos identificado tanto y con el que nos hemos sentido orgullosos de ser segovianos».

Los conciertos, que comenzarán a las 20:30 horas, contarán con un conjunto de trece músicos en escena. Los ocho componentes habituales de la formación darán rienda, durante una hora y media, a un repertorio que tratará de satisfacer el gusto del público sin dejar una visión de los cincuenta años de carrera. «El músico siempre está deseando hacer cosas nuevas, pero si yo voy a ver a Serrat y no toca Mediterráneo me enfado», explicó Fernando Ortiz, uno de los componentes de la formación, para asegurar que los grandes éxitos del Mester sonarán el viernes y el sábado en el Juan Bravo. «Hay canciones que no pueden no estar en el programa». Y además de las canciones más queridas por el público segoviano también habrá sorpresas con invitados en escena que ayudarán a enriquecer el espectáculo.

Origen y divulgación

El concierto reflejará la trayectoria dilatada del Mester y supondrá un reencuentro con los orígenes de la formación. La posibilidad de actuar en un escenario como el del Juan Bravo también ofrecerá a los asistentes la posibilidad de «apreciar detalles de la música del grupo que en espacios abiertos muchas veces se escapan», subrayó Francisco Vázquez. «Hay canciones y experiencias que en otros contextos, como el de una fiesta, no se pueden poner en práctica», añadió.

No obstante, aunque los dos conciertos del Mester tendrán cierto aroma nostálgico al repasar sus cincuenta años de trayectoria, la formación sigue trabajando con nuevos proyectos en el futuro. La formación está actualmente embarcada en el proyecto de divulgar toda la labor recopilatoria de las fuentes en las que bebieron muchos de sus temas. «Son centenares de referencias que forman pieza clave del acervo de la música tradicional segoviana y castellana», aseveró el presidente de la Diputación, quien reconoció el trabajo –actualmente en fase de digitalización– que está realizando el Mester para que lo antes posible todos los segovianos puedan tener acceso a esta parte del patrimonio cultural de Segovia. «Se trata de material muy interesante desde el punto de vista sentimental del grupo y de las gentes que de forma entregada les cantaron trozos de su vida, de su fiesta, de su trabajo y de su costumbre. Así tratan de devolverles esta generosidad», declaró.

Según Vázquez, el Nuevo Mester de Juglaría «es uno de los grandes buques insignias musicales y culturales de Segovia y es una emblema para nuestro provincia». Durante sus cincuenta años de trayectoria «ha recorrido prácticamente todos los pueblos de nuestra provincia para hacer bailar y cantar a sus gentes», sin olvidar «su vasta faceta creativa que ha dado cuerpo musical a muchos acontecimientos festivos y sociales de nuestra provincia».

«Un honor»

Fernando Ortiz y Luis Martín, componentes de la formación, destacaron durante la presentación de los conciertos «el honor» que supone para ellos volver a actuar sobre las tablas del Juan Bravo. «Es una cita muy especial», expuso Fernando Ortiz. «No es fácil haber llegado hasta aquí, pero esto no es más que un hito y no un punto y final. El grupo va a seguir trabajando. Formamos parte del paisaje sonoro de Segovia», añadió sobre el 50 aniversario de la formación, que será celebrado durante los próximos meses con una gira por la provincia en la que visitarán «lugares importantes para el grupo». Luis Martín, por su parte, subrayó el cariño que el Mester ha recibido de los segovianos y las instituciones. «Nosotros nos consideramos segovianos desde muy pequeños y hemos conocido las formas de vivir en Segovia y la provincia».