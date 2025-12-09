El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Protesta ante un centro sanitario en la anterior jornada de huelga de CESM en Castilla y León, el 3 de octubre de este año. Carlos Espeso
Segovia

Los médicos van a la huelga para defender un estatuto propio y reducir su jornada

Los cuatro días de paros empiezan hoy y afectan a todo el sistema, tanto al Hospital General de Segovia como a la Atención Primaria

Luis Javier González

Luis Javier González

Segovia

Martes, 9 de diciembre 2025, 12:01

Comenta

La plantilla de médicos de la provincia de Segovia, en torno al medio millar, está convocada a partir de hoy a cuatro días de ... huelga por el Sindicato Médico de Segovia (CESM), que se suma a una medida nacional para reivindicar un Estatuto Marco propio para el colectivo y que el borrador que prepara el Ministerio de Sanidad para actualizar un texto legal vigente desde 2003 tenga en cuenta sus demandas. En esencia, piden una regulación que reconozca su formación, de once años, frente a otras profesiones afines con las que hasta ahora comparten estatuto. No solo en cuanto a salarios, sino en la conciliación, por eso reivindican la reducción de las jornadas regulares de 48 horas semanales como prevé el documento del departamento que dirige Mónica García, hasta las 35.

