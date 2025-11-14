Mazarías quiere una nueva rotonda para acceder a la futura estación de autobuses

La futura estación de autobuses de Segovia está todavía lejos de hacerse realidad. Aunque el gobierno municipal confía en que la compra de la ... mayoría de los terrenos por parte de un particular sirva para relanzar el proyecto, la nueva infraestructura de transporte tiene aún casi todo por definir. De hecho, ni siquiera existe un anteproyecto que permita intuir cómo será la futura estación de autobuses de la ciudad.

A pesar de ello, el alcalde, José Mazarías, sí ha adelantado algunas de las ideas que barajan el Ayuntamiento de Segovia y la Junta de Castilla y León. La principal es que el acceso a la nueva terminal se realice por la calle 3 de Abril -la vía situada entre la Comisaría de la Policía Nacional y el Hospital General- en lugar del paseo Ezequiel González. El objetivo es descongestionar el tráfico de la glorieta que da acceso a la actual estación.

En el esquema que plantea el regidor segoviano entra en juego otro gran proyecto de la ciudad, que será ejecutado por la Junta de Castilla y León: el desarrollo de Las Lastras. Gracias a esta actuación se construirá una nueva carretera que conectará la rotonda de Domiciano Monjas (también conocida como rotonda de El Norte) con la nueva gran glorieta de acceso al Hospital General de Segovia. La idea es que este vial absorba buena parte del tráfico que actualmente soportan Ezequiel González y Conde Sepúlveda, incluidos los decenas de autobuses que cubren la línea entre Segovia y Madrid.

Aunque se prevé que esa nueva vía recoja gran parte del tráfico de entrada y salida hacia la futura estación de autobuses, el alcalde considera que el acceso no debería realizarse por la rotonda más próxima al Hospital General. Su propuesta pasa por construir una nueva rotonda entre el complejo hospitalario y la comisaría, a la altura del cruce con la calle Madrona, que estaría conectada con el futuro vial de Las Lastras. Esta glorieta sería la encargada de canalizar todas las entradas y salidas de autobuses de la nueva terminal.

Mazarías defiende que no habría inconveniente en levantar una tercera rotonda en un tramo de poco más de 500 metros. El principal obstáculo, señala, es la notable diferencia de alturas entre los terrenos de la futura estación y el vial de Las Lastras. No obstante, confía en que se encuentren soluciones técnicas que permitan hacer realidad el proyecto.