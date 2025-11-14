El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Cruce de la calle 3 de Abril con la carretera de Madrona, con la estación de autobuses detrás de los árboles. Antonio de Torre

Segovia

Mazarías quiere una nueva rotonda para acceder a la futura estación de autobuses

La idea del alcalde es construir una glorieta entre el hospital y la comisaría que tenga conexión con el vial de Las Lastras

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Viernes, 14 de noviembre 2025, 11:04

Comenta

La futura estación de autobuses de Segovia está todavía lejos de hacerse realidad. Aunque el gobierno municipal confía en que la compra de la ... mayoría de los terrenos por parte de un particular sirva para relanzar el proyecto, la nueva infraestructura de transporte tiene aún casi todo por definir. De hecho, ni siquiera existe un anteproyecto que permita intuir cómo será la futura estación de autobuses de la ciudad.

