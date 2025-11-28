Mazarías no garantiza que la ORA evite una duocécima prórroga del contrato

El alcalde de Segovia, José Mazarías, reconoció este jueves que le «gustaría poder garantizar» que no habrá una nueva prórroga del contrato de la ... ORA en noviembre de 2026, pero admite que no tiene «toda la seguridad» de que no sea necesario extender el actual contrato por duodécima vez. «Se está trabajando para que no haya una prórroga más», afirmó, al subrayar que «el tiempo apremia» y que el objetivo es modernizar un servicio que, a su juicio, debe estar a la altura de una ciudad «moderna» y «actual», también en los terminales que usan los ciudadanos para sacar el tiquet.

Las declaraciones llegan un año después de que la junta de gobierno local del Ayuntamiento de Segovia aprobara la undécima prórroga del estacionamiento regulado en vía pública, un contrato adjudicado en 1994 por diez años y que debía haberse renovado en 2004, pero que desde entonces ha encadenado extensiones sucesivas. La última ampliación se planteó por dos años, con la posibilidad de finalizarla en cuanto el Ayuntamiento licite y adjudique el nuevo servicio, con un coste estimado de 1.347.150 euros en su primer año. Hace un año, el gobierno municipal manifestó su intención de licitar el contrato durante 2025.

Mazarías insiste en que el futuro pliego incorporará novedades y mejoras tecnológicas, lo que ha obligado a «revisarlo todo» antes de sacarlo a concurso. Aunque no fija fechas, el equipo de gobierno asegura que la prioridad es evitar otra prórroga y actualizar el contrato para hacerlo más cómodo y eficiente en los próximos meses.