Controlador de la ORA, en una zona de estacionamiento regulado de Segovia. Antonio de Torre

Segovia

Mazarías no garantiza que la ORA evite una duocécima prórroga del contrato

El alcalde asegura que el tiempo apremia y se trabaja para sacar a licitación el nuevo pliego durante el próximo año

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Viernes, 28 de noviembre 2025, 07:21

Comenta

El alcalde de Segovia, José Mazarías, reconoció este jueves que le «gustaría poder garantizar» que no habrá una nueva prórroga del contrato de la ... ORA en noviembre de 2026, pero admite que no tiene «toda la seguridad» de que no sea necesario extender el actual contrato por duodécima vez. «Se está trabajando para que no haya una prórroga más», afirmó, al subrayar que «el tiempo apremia» y que el objetivo es modernizar un servicio que, a su juicio, debe estar a la altura de una ciudad «moderna» y «actual», también en los terminales que usan los ciudadanos para sacar el tiquet.

