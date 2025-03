Mazarías acusa al PSOE de «enfangar» la acción del gobierno

El alcalde de Segovia, José Mazarías, aseguró este jueves que el gobierno municipal trabajó «desde el primer minuto» en el operativo puesto en marcha el ... miércoles por el Ayuntamiento para repartir botellas entre los 17.000 vecinos de la ciudad afectados por la baja calidad del agua que llega a sus grifos procedente de la planta de Rancho el Feo. El regidor rechazó las críticas del PSOE, que lamentó que en la tarde del martes, cuando el agua ya había sido declarada no apta por el Servicio Territorial de Sanidad, que el Consistorio comunicase que los vecinos deberían proveerse «por su cuenta de agua embotellada o procedente de otras fuentes para cubrir sus necesidades de agua de boca».

Para el alcalde de Segovia, se trata de una «nueva ocasión del oportunismo del PSOE», formación a la que acusa de «intentar ensuciar la acción del gobierno». Mazarías insistió en que los socialistas han intentando «aprovechar una situación como esta para enfangar».

Trató de salir así al paso de las críticas por no haber facilitado el suministro de agua potable entre los segovianos durante la tarde del martes. Primero, dijo que la comunicación realizada esa misma tarde para que los vecinos obtuvieran por su cuenta el agua potable era solamente «durante el tiempo que necesitábamos para montar el operativo», pese a que en dicho comunicado no se mencionaba en ningún momento que durante las próximas horas o días el Ayuntamiento iba a facilitar el agua embotellada. «A los vecinos no les puedo decir que no beban agua», indicó. Finalmente, reconoció que pudo haber un fallo en el comunicado. «No estará bien expresado», añadió.

Tanto el regidor como el concejal de Obras, Servicios e Infraestructuras, José Luis Horcajo, declararon que la previsión es que entre el jueves y el viernes el agua procedente de Rancho el Feo volviera a ser potable. Mientras tanto, continuará el reparto de agua embotellada con un coste de más de 2.000 euros por camión (hasta ayer fueron cinco los que repartieron).