Los mayores de 60 años compran el doble de pisos que los menores de 31

Hay una generación que tiene mayor presencia frente a otras en el mercado inmobiliario de Segovia capital. Las personas a partir de 31 y hasta ... 50 años acaparan más de la mitad de las operaciones de compraventa que se han realizado en la ciudad en los últimos doce meses. Esto significa que la edad media de los nuevos propietarios asciende a 49 años, cuando en 2014 apenas lograba rebasar los 46. A día de hoy, las personas en edad de jubilación han adquirido el doble de pisos que aquellos jóvenes menores de 30, quienes tan solo están presentes en el 6% de las transacciones registradas entre septiembre de 2024 y agosto de 2025.

Las familias interesadas en construir un nuevo proyecto de vida en Segovia siempre han sido las principales demandantes de vivienda en la ciudad. Sin embargo, esta situación ha evolucionado según ha avanzado el tiempo, ya que cada vez más personas que superan los 60 años -e incluso septuagenarias- tienen una mayor presencia en el mercado inmobiliario, de acuerdo con el portal estadístico del notariado. Actualmente, los inversores en inmuebles residenciales no son jóvenes, sino más bien segovianos que están próximos a dar por concluida de forma definitiva su trayectoria laboral.

Si bien es cierto que el grueso de los nuevos propietarios que participaron en la firma de 714 contratos de compraventa en el último año tenían entre 31 y 50 años -suponían el 56%-; una buena parte de las transacciones -alrededor del 38%- beneficiaron a clientes que superaban con creces este umbral de edad. Precisamente, los mayores de 70 años participaron en el 6% de las operaciones inmobiliarias, el mismo porcentaje que ostentan los jóvenes veinteañeros.

Es una tendencia que se puede extrapolar al conjunto de los barrios, salvo algunas excepciones puntuales. Es el caso del casco histórico y El Salvador, donde la edad media de los compradores cae a día de hoy hasta los 45 años, aunque en anteriores ejercicios se llegó a rebasar el umbral de los 50; y lo mismo sucede en La Albuera. No obstante, ambos distritos arrojan destacadas diferencias, pues mientras que en los primeros hay más propietarios que superan los 70 años en relación a los menores de 31, en el segundo barrio el 46% del mercado está protagonizado por usuarios de entre 31 y 40 años. No hay rastro de mayores de 50 entre los nuevos adquirientes de vivienda.

Al contrario, el comprador promedio en San Marcos, San Lorenzo y las calles más aledañas al Alcázar de Segovia tiene 51 años. Pese a las variaciones que se han sucedido con el paso de las décadas, el colectivo de personas de mediana edad siempre ha tenido un carácter predominante entre las transacciones registradas en estas localizaciones de la capital. Una realidad muy similar visibilizan Santo Tomás, San Millán y el Cristo del Mercado, donde la edad media de los inversores es de 50 años; mientras que cae hasta los 49 en Santa Eulalia y San José, que concentran la mayor parte de las operaciones efectuadas en el último año; y hasta los 47 en el caso de Santa Teresa-Puente de Hierro, Nueva Segovia y Comunidad de Ciudad y Tierra.