Una pareja observa los carteles de una agencia inmobiliaria que anuncian pisos en venta. Antonio de Torre

Los mayores de 60 años compran el doble de pisos que los menores de 31

La edad media de los nuevos propietarios asciende a 49 años, una cifra que ha tendido al aumento con el paso del tiempo

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Domingo, 23 de noviembre 2025, 08:59

Comenta

Hay una generación que tiene mayor presencia frente a otras en el mercado inmobiliario de Segovia capital. Las personas a partir de 31 y hasta ... 50 años acaparan más de la mitad de las operaciones de compraventa que se han realizado en la ciudad en los últimos doce meses. Esto significa que la edad media de los nuevos propietarios asciende a 49 años, cuando en 2014 apenas lograba rebasar los 46. A día de hoy, las personas en edad de jubilación han adquirido el doble de pisos que aquellos jóvenes menores de 30, quienes tan solo están presentes en el 6% de las transacciones registradas entre septiembre de 2024 y agosto de 2025.

