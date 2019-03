Máximo de siete conciertos y quince actuaciones menos ruidosas en bares de Segovia Terraza de una cerveceria de Segovia. / El Norte El Ayuntamiento y los hosteleros alcanzan un acuerdo transitorio para organizar espectáculos en locales de la ciudad QUIQUE YUSTE Segovia Martes, 12 marzo 2019, 21:42

La Agrupación Industral de Hosteleros Segovianos y el Ayuntamiento de Segovia han llegado a un acuerdo para regular el número de espectáculos permitidos en bares y restaurantes tras la limitación, a tres por año y en casos excepcionales, anunciada por la administración municipal a principios de año en cumplimiento de la legislación vigente.

El acuerdo alcanzado, que también ha sido consensuado con los grupos de la oposición del Ayuntamiento, regulará los espectáculos hasta el próximo 1 de enero, tiempo que se da a los establecimientos interesados en celebrar actuaciones en sus locales para llevar a cabo las reformas necesarias para obtener la licencia pertinente. A partir de 2020, el Ayuntamiento de Segovia comenzará a sancionar a los bares y restaurantes que incumplan con la normativa.

Pero hasta entonces, la administración municipal autorizará un máximo de siete actuaciones musicales a los locales interesados, siempre y cuando cuenten con una serie de requisitos mínimos (seguro de responsabilidad civil en vigor, revisiones y certificaciones actualizadas, planificaciones de situaciones de emergencia...) y que no excedan de las once de la noche. Además, se autorizarán hasta quince espectáculos hasta final de año por local como monólogos, actuaciones teatrales, cuentacuentos, espectáculos de magia... que no generen tanto ruido como una actuación musical. «A partir del 1 de enero habrá sanciones. La AIHS no va a defender la ilegalidad. Si un empresario no tiene un local insonorizado como marca la ley no podemos hacer nada Tendrán que hacer una inversión que yo creo que les permitirá rentabilizar más su local», indica Roberto Moreno, presidente de los hosteleros segovianos.

«Si un local cumple con la ley perfectamente podrá tener la licencia para los espectáculos que considere. El Ayuntamiento no pondrá problemas», añade Moreno, quien explica que también se tendrán en cuenta, durante el periodo de transición hasta el 1 de enero, situaciones excepcionales (aniversarios, fiestas de los barrios...) que serán tratadas de manera individual por el Ayuntamiento de Segovia. Por último, el presidente de la AIHS indicó que la intención mostrada por la concejalía de Obras es que el acuerdo alcanzado entre en vigor «lo antes posible».