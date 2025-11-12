El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El mástil en la glorieta de la Pista. Antonio de Torre

El mástil de la bandera de España gigante ya preside la glorieta de la Pista

El Ayuntamiento de Segovia anunciará en breve el izado de la enseña nacional

Carlos Álvaro

Carlos Álvaro

Segovia

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 13:10

Comenta

Este miércoles han empezado los trabajos para la instalación de una bandera de España gigante en la glorieta Victoriano Hernando y Palacios, conocida popularmente como ... La Pista, entre los barrios de San José y El Cristo del Mercado. El Ayuntamiento de Segovia, como ya anunciara hace casi dos meses, ha iniciado así la obra que convertirá este punto estratégico en un emblema visible de la enseña nacional. En apenas unas horas, se ha completado la zapata de hormigón y se ha erigido el mástil, que mide 18 metros de altura.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Listado completo de los 250 municipios de Castilla y León obligados a confinar sus aves por riesgo de gripe aviar
  2. 2 Los Javis se separan tras trece años de relación
  3. 3

    Detenido un vigilante de seguridad por agredir a policías cuando esperaba en un centro de salud
  4. 4

    Covaresa se despide de la primera librería del barrio
  5. 5 Un médico se refugia en una consulta para evitar ser agredido por un paciente con una muleta
  6. 6

    Minuto de silencio en la Diputación de Segovia por el matrimonio fallecido en la autovía de Pinares
  7. 7

    Rescatado del Pisuerga tras intentar escapar después de ser sorprendido robando en un bar
  8. 8

    El Ayuntamiento revisa la controvertida tasa de basura para aplicar «mejoras» en 2027
  9. 9 Muere tras ser apuñalado por su hermano en una pelea en Ponferrada
  10. 10

    La centenaria portada de Las Francesas muestra el resultado de su rehabilitación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El mástil de la bandera de España gigante ya preside la glorieta de la Pista

El mástil de la bandera de España gigante ya preside la glorieta de la Pista