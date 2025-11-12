El mástil de la bandera de España gigante ya preside la glorieta de la Pista

Este miércoles han empezado los trabajos para la instalación de una bandera de España gigante en la glorieta Victoriano Hernando y Palacios, conocida popularmente como ... La Pista, entre los barrios de San José y El Cristo del Mercado. El Ayuntamiento de Segovia, como ya anunciara hace casi dos meses, ha iniciado así la obra que convertirá este punto estratégico en un emblema visible de la enseña nacional. En apenas unas horas, se ha completado la zapata de hormigón y se ha erigido el mástil, que mide 18 metros de altura.

El alcalde de Segovia, José Mazarías, anunció en su día un desembolso de 18.148 euros, IVA incluido, para colocar la bandera en la intersección de las avenidas de la Constitución y Juan Carlos I. Esta ubicación, próxima a la Comandancia de la Guardia Civil y la Base Mixta, garantiza una alta visibilidad. «Creo que es un lugar excelente para recibir a quienes vienen a la ciudad», dijo el regidor. La estructura es perceptible desde las cuatro calles que convergen en la rotonda, incluyendo la conexión con la Puerta de Madrid.

Ampliar Varios operarios trabajan en la zapata de hormigón. A. de Torre

El mástil es una instalación permanente que exige una sólida cimentación. Por eso tiene una zapata de hormigón considerable, aunque se intentará disimular con la vegetación existente. La tela de la bandera en sí medirá 5 metros de ancho por 7,5 de largo, lo que suma 37,5 metros cuadrados, e incluirá el escudo nacional. Para prevenir deterioros, el Ayuntamiento ha realizado un estudio exhaustivo sobre el impacto de las inclemencias meteorológicas. «Creo que la insignia nacional debía estar presente en Segovia como lo está en otras ciudades», defendió Mazarías, que subrayó así el compromiso del Ayuntamiento de Segovia con el simbolismo patrio. El Consistorio no descarta replicar esta iniciativa en otros espacios de la capital. «Podría ponerse en algún otro lugar, pero en principio ahora ya cumplimos el compromiso», señaló el alcalde.

El izado oficial de la bandera se anunciará próximamente. El equipo de gobierno, del Partido Popular, está convencido de que este proyecto no solo embellece una de las entradas a la ciudad desde la carretera de Madrid, sino que refuerza la identidad nacional en un entorno urbano dinámico y canbiante. Con esta actuación, Segovia se une a otras localidades que apuestan por banderas monumentales como elemento de bienvenida y orgullo cívico.