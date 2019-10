Por sus mascotas les conoceréis Cuatro mujeres posan con sus mascotas en la avenida del Acueducto. / Antonio Tanarro El concurso de la Asociación para la Defensa de los Animales logra un centenar de inscripciones MARÍA MARTÍNEZ Segovia Domingo, 13 octubre 2019, 14:09

«La gran mayoría vienen de fincas de ganaderos, de cazadores... la mayoría son despojos para ellos», lamenta María Jesús Serrano, miembro de la Asociación para la Defensa de los Animales de Segovia. El colectivo tiene ahora mismo 35 perros y 15 gatos, algunos refugiados en casas de acogida. La labor de este colectivo tuvo ayer especial visibilidad con motivo de la vigésimo cuarta edición del Concurso de Perros Mestizos y de Raza celebrado en la avenida del Acueducto. En paralelo, se celebró el XVI Concurso de Fotos de Gatos, donde se premió la mejor instantánea sobre felinos. La participación, con un centenar de inscripciones, fue mayor que la de años anteriores, y fueron muchas las personas que se acercaron hasta la céntrica avenida para pasar una agradable mañana entre amigos.

La actividad duró aproximadamente tres horas, desde las once hasta pasadas las dos de la tarde, y se dividió en dos partes: la décimo sexta edición del concurso de fotos de gatos y el paseíllo de los perros –cachorros, pequeños, medianos y grandes–. En cada una de las categorías, los premiados eran todos. «Nosotros no queremos hacer distinciones, no queremos que esto sea un concurso tipo los de belleza. Cada uno tiene su historia y es muy especial para sus familias. Queremos darles visibilidad a todos y que sus familias sienten que su animal es tan especial como ellos lo viven y lo sienten», afirmó Serrano. La coincidencia con la festividad de la Virgen del Pilar y la mañana soleada hizo que el concurso fuera todo un éxito. En esta ocasión han contado con 33 patrocinadores, lo que ha permitido el sorteo de diferentes regalos.

Fechas clave

Más allá del aspecto lúdico, la actividad sirvió también para hacer un llamamiento a la concienciación sobre la responsabilidad de tener una mascota. «Tenemos cerca las navidades, y queremos recordar que las mascotas no son un regalo, por favor, son parte de nuestra familia. No sirve el regalito para el niño, que luego crece y no se ocupa del animal. Otra fecha marcada en rojo en el calendario de los abandonos, además del verano, es el mes de febrero, cuando termina parte de la temporada de caza, explicó María Jesús Serrano.

En el caso de los gatos que atiende la protectora, señala que la ayuda es indispensable para ellos porque «con el cambio climático las madres van teniendo más tiempo y más gatitos, aumentando de esta manera el número de 'bebés'». En el caso de los perros, el colectivo comenzó con más de doscientos, pero gracias a la ayuda de asociaciones de Alemania y de Holanda se ha conseguido estabilizar la cifra. «Este verano recogimos una veintena de perros y en Segovia solo han sido adoptados dos. Si multiplicas eso por todos los trimestres, ahora mismo estaríamos en una situación...».

La financiación la obtienen en gran medida de la subvención del Ayuntamiento, lo que les permite poder pagar el albergue, que es privado, y a los trabajadores. «No hay tanto voluntario para tanto animal. Sigue habiendo muchos abandonos en nuestra ciudad aunque hayan disminuido. Todavía falta concienciación». La Asociación para la Defensa de los Animales lanzó un mensaje de agradecimiento a las donaciones de particulares y a los socios.