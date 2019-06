Martín Muñoz de las Posadas, capital del recorte por un día David Ramírez 'Peque' en uno de sus conocidos quiebros de rodillas. / C. B. La localidad segoviana acoge mañana una prueba de la Liga Toropasión con nueve especialistas SILVIA G. ROJO Viernes, 7 junio 2019, 11:03

Emoción, riesgo y arte a cuerpo limpio son los ingredientes principales del concurso de recorte libre que tendrá lugar mañana en la localidad segoviana de Martín Muñoz de las Posadas. El evento, que comenzará a las 19:00 horas, se incluye dentro de las fiestas que organiza el Ayuntamiento de este municipio en el que por primera vez se celebrará una fase de la Liga Toropasión, un circuito en el que participan los recortadores de mayor relevancia de todo el país.

La Liga Toropasión surgió en 2018 y reúne a especialistas de las modalidades del recorte libre y anillas. Ya en su primera edición recorrió las plazas de toros de Madrid, Bilbao, Valladolid, Salamanca, Tordesillas, Móstoles, Logroño o Arévalo, hasta completar más de 20 citas. Competiciones tan relevantes como la Liga del Corte Puro o el Campeonato de España están igualmente agrupadas en esta prestigiosa Liga Toropasión, que cuenta con una clasificación en la que los recortadores van sumando puntos durante de la temporada.

En el caso de Martín Muñoz de las Posadas serán nueve los recortadores que se encargarán de trasladar la emoción a los tendidos. Recortes, quiebros y saltos, siempre ajustados al milímetro, harán las delicias de todos aquellos que se acerquen a la plaza. Las suertes se jugarán con un lote de novillos de las ganaderías Toropasión y Santiago Domecq. El festejo contará con el apoyo de Conservas Celorrio y El Norte de Castilla.

Jónatan Estébanez, Eusebio Sacristán 'Use', David Ramírez 'Peque', Pablo Martín 'Guindi', Javier Pradanas, Cristian Moras, Jorge Gómez, José M. Medina 'Zorrillo' y Saúl Rivera.

La solvencia de todos los especialistas la avalan sus currículos y, así, aparece el vallisoletano Eusebio Sacristán 'Use' que se ha alzado en tres ocasiones con el campeonato de España. La temporada no ha podido empezar mejor para el de La Seca y ya en la primera eliminatoria de la Liga del Corte Puro celebrada en Valdestillas se proclamó vencedor.

Pablo Martín 'Guindi', dos veces campeón de la Liga del Corte Puro, también demostró su buen hacer en esa prueba de Valdestillas; su buen momento de forma lo ponen de manifiesto los dos concursos que lleva ganados este año. También suma varias segundas posiciones. Nombres tan relevantes como los de David Ramírez 'Peque' (recortador de elite 2018), Jonatan Estébanez 'Peta' ( dos veces campeón de España), Cristian Moras (dos veces campeón de la Liga del Corte Puro), Javier Pradanas ( campeón de Valencia 2019), José Manuel Medina 'Zorrillo' (campeón de la Liga del Corte Puro 2014), Saúl Rivera (mejor saltador 2016) o Jorge Gómez (séptimo clasificado en la Liga Toropasión) completan el elenco de valientes de la tarde.

26 temporadas de 'Peque'

El recortador más veterano del circuito, David Ramírez 'Peque', también estará mañana en tierras segovianas en la que ya es su temporada número 26. A sus 44 años bromea con el hecho de que «al siguiente recortador le llevo por lo menos 18 años», pero deja claro: «Aquí el respeto te lo tienes que ganar todos los días, respetar para que te respeten y yo así me siento».

Además, se considera un «privilegiado» pues vive exclusivamente de lo que le gusta, de los recortes. «He sufrido 11 cornadas, cinco costillas rotas, brechas...pero este mundo solamente me ha dado satisfacciones» y es de los que piensa que se retirará «cuando me quite un toro de en medio».

Cada año participa en más de un centenar de festejos; el récord lo tiene en 145. Es consciente de lo que ha evolucionado este toreo a cuerpo limpio. «He ganado concursos con saltos de garrocha y ahora te dirían que si has ido a reírte. Con la mitad de la mitad de lo que se hace ahora, se ganaban antes todos los concursos. Ha habido muy buenos recortadores pero ahora es más puro y se juegan mucho más la vida. Es una realidad».