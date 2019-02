La marca de garantía se desvincula del concurso de tapas porque «no siempre» se ofrece Judión de La Granja Judiones en uno de los terrenos habilitados. / ICAL «Todo esto corre en contra del trabajo que hacemos para diferenciarnos», afirma Jesús Gómez, de la asociación que vela por la pureza del producto Jueves, 7 febrero 2019, 12:25

El Concurso de Tapas del Judión está organizado por el Ayuntamiento del Real Sitio, en colaboración con los hosteleros de La Granja. El objetivo es promocionar la gastronomía de la localidad, y en concreto el Judión de La Granja, pero la Asociación Tutor del Judión, ente que vela por la pureza y la diferenciación del producto, no quiere que el concurso se asocie a la marca de garantía Judión de La Granja con el concurso porque no todos los establecimientos participantes ofrecen Judión de La Granja. El logotipo de la marca aparece, no obstante, en los carteles del concurso.

«El concurso de tapas no tiene nada que ver con la marca de garantía Judión de La Granja. Sabemos que el Ayuntamiento quiere promocionarlo conjuntamente, pero la posición de la Asociación Tutor del Judión es que no se haga alusión alguna a la marca porque la perjudica. Nos esforzamos por diferenciar a los restaurantes que ofrecen marca de garantía de los que no, y en el concurso están todos mezclados. No sé si es que pretenden engañar, pero las tapas que se ofrecen no siempre llevan Judión de La Granja. Será un concurso de tapas con judión, pero no de La Granja», dice Jesús Gómez, de la Asociación Tutor del Judión de La Granja, visiblemente molesto. «Todo esto corre en contra del trabajo que hacemos para que el Judión de La Granja se diferencie», añade. El teniente de alcalde, Samuel Alonso, reconoció que hay algún restaurante que no ofrece marca de garantía y se comprometió a exigirlo en próximas ediciones.