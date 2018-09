Manuel Vilas comenta su libro centrado en el desamparo Angélica Tanarro y Manuel Vilas, durante su charla en el Hay Festival / Antonio De Torre El escritor de 'Ordesa' conversa con Angélica Tanarro en la sala del Refectorio de IE University de Segovia SAMUEL REGUEIRA Segovia Viernes, 21 septiembre 2018, 11:17

La recepción de 'Ordesa' en el mercado editorial, y su entusiasta acogida por un público mucho más amplio que el habitual núcleo reducto que ya orbitaba en torno al universo de Manuel Vilas, ha sido uno de los hitos de los últimos meses. La poética y a la vez novelada odisea semiautobiográfica del autor a su niñez fue el eje central en torno al cual conversó el escritor ayer con Angélica Tanarro, periodista de El Norte de Castilla, en el marco de actividades del Hay Festival de Segovia. El acto supone, además, la primera colaboración de la Fundación Miguel Delibes con el certamen.

«La única manera de salir indemne de los cataclismos que suceden en el mundo de lo que le puede pasar o no a un libro », manifestó Vilas, contento de que los elogios que ha suscitado 'Ordesa' provengan desde lo emocional: «Lo mejor que me han dicho varias personas después de leerlo es que, cuando les llama su madre, ya le cogen el teléfono», relató. «Es un halago literario con el que cualquiera ya se puede morir tranquilo».

Escrita a raíz de la muerte de la madre de Vilas, 'Ordesa' se enmarca dentro de la tradición de novela autobiográfica que se zafa de un pudor impuesto por la sociedad años atrás -a autores, recuerda Tanarro, como el propio Delibes en 'Señora de rojo sobre fondo gris'- y dan un paso al frente adquiriendo libertades y situando su yo, y el vacío directo que les deja el ser querido ausente: «Hay un deseo sociológico y generacional de explorar la perplejidad que genera aquellos padres que trabajaron porque nosotros, sus hijos, pudieran leer y acceder a la educación que ellos no tuvieron», explicó el autor, trazando paralelismos con 'El balcón en invierno', del autor Luis Landero.

Vilas, ganador de premios como el Gil de Biedma o el Generación del 27, entre otros; conjugó la reflexión con dosis de buen humor a lo largo del acto, recordando la originalidad de su padre de tratar al coche familiar -un Seat blanco-, como si fuera una persona más, y sometiendo los lugares a los que iban en función de si había sombras «de más de quince minutos» para aparcar el vehículo. «Tenía mucho que ver con las primeras posesiones materiales de las familias de los años sesenta».

Pero entre las risas que despertó el acto, tanto Tanarro como Vilas remarcaron cuál era el tema principal de 'Ordesa': el desamparo. «Es el sentimiento que nos queda cuando perdemos a esos seres queridos, a aquellos que se convierten en fantasmas y se van, ya no están, pero a la vez de alguna forma siguen contigo», expuso el escritor, para quien son una maldición esas preguntas que sobrevienen a los hijos cuando fallecen sus padres. «Optamos por el silencio para no hablar de nosotros, para no hablar de política, para no hablar de nada».