El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Iñaki Bea, entrenador de la Segoviana, en rueda de prensa. El Norte
Iñaki Bea | Entrenador de la Segoviana

«Manu va a estar aquí hasta que él quiera, siempre es importante tener pastores para el vestuario»

El técnico vasco habla de la situación del capitán azulgrana, sin minutos con el equipo desde hace casi dos meses

Luis Javier González

Luis Javier González

Segovia

Domingo, 7 de diciembre 2025, 09:49

Comenta

Manu Olmedilla encadenó el domingo ante el Astorga su quinto partido sin jugar por decisión técnica, toda una rareza para el capitán de la Gimnástica ... Segoviana en sus 18 años de trayectoria en el primer equipo. Su entrenador, Iñaki Bea, entiende las implicaciones. «Puede ser el jugador que más partidos ha jugado con la Segoviana en la historia, pero muchas veces hay que entender que hay cambios de ciclo». El vasco argumentó su confianza en otros compañeros. «Estamos apostando por un chico de Segovia como Rodrigo Ibañes. Hemos firmado a un futbolista como Diego [Campo] que tiene muchísimo talento y está haciendo las cosas muy bien. Estamos contando más con Fer [Llorente]; es nuestra brújula, si ha llegado al fútbol profesional es por algo, aparte de talento tiene muchísimo trabajo. No se ha dado ese tipo de partidos en los que hayamos requerido tirar un poquito más de Manu». El de Riaza jugó por última vez en la victoria del 26 de octubre en Salamanca por 1-2, un duelo en el que salió en el minuto 82 por Llorente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  2. 2 Suspendido el videomapping sobre la Controversia de Valladolid en la fachada de San Pablo
  3. 3

    Trasladado al hospital tras forcejear con un ladrón que intentó robarle en Delicias
  4. 4

    El accidente de un camión en Dueñas provoca importantes retenciones en la A-62
  5. 5

    La Policía devuelve a una vecina de La Victoria una cartera que extravió hace cuatro años
  6. 6

    «Es una alegría dar un premio así, que vean que en Pajarillos también pasan cosas buenas»
  7. 7

    Acor inicia la obra en Isabel la Católica para un gimnasio que abrirá las 24 horas
  8. 8 Localizada una pareja de mayores que se había perdido mientras recolectaba setas
  9. 9

    Culmina la conversión del antiguo edificio de oficinas Torre Ariza con 64 de los 70 pisos vendidos
  10. 10

    Anita Farma desmonta un hábito muy extendido: «Hay que lavar el cuero cabelludo, no el cabello»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla «Manu va a estar aquí hasta que él quiera, siempre es importante tener pastores para el vestuario»

«Manu va a estar aquí hasta que él quiera, siempre es importante tener pastores para el vestuario»