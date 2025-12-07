«Manu va a estar aquí hasta que él quiera, siempre es importante tener pastores para el vestuario»

Luis Javier González Segovia Domingo, 7 de diciembre 2025, 09:49 Comenta Compartir

Manu Olmedilla encadenó el domingo ante el Astorga su quinto partido sin jugar por decisión técnica, toda una rareza para el capitán de la Gimnástica ... Segoviana en sus 18 años de trayectoria en el primer equipo. Su entrenador, Iñaki Bea, entiende las implicaciones. «Puede ser el jugador que más partidos ha jugado con la Segoviana en la historia, pero muchas veces hay que entender que hay cambios de ciclo». El vasco argumentó su confianza en otros compañeros. «Estamos apostando por un chico de Segovia como Rodrigo Ibañes. Hemos firmado a un futbolista como Diego [Campo] que tiene muchísimo talento y está haciendo las cosas muy bien. Estamos contando más con Fer [Llorente]; es nuestra brújula, si ha llegado al fútbol profesional es por algo, aparte de talento tiene muchísimo trabajo. No se ha dado ese tipo de partidos en los que hayamos requerido tirar un poquito más de Manu». El de Riaza jugó por última vez en la victoria del 26 de octubre en Salamanca por 1-2, un duelo en el que salió en el minuto 82 por Llorente.

Bea entiende que haya 'Caso Manu', por su legado en el club. «Entiendo que en los bares se hable mucho de Manu porque ha sido siempre un pilar del equipo y no está jugando, pero para mí no hay 'Caso Manu'. Es uno más, en caso de tener que tirar de él, por supuesto que vamos a tirar». Y aseguró empatía por el jugador. «Es difícil aceptar que durante mucho tiempo has sido alguien importante y estás en un rol completamente secundario. Yo he jugado a esto y entiendo que es jodido no contar con los minutos que él cree». No contempla, sin embargo, una ruptura. «Mientras yo sea entrenador, va a estar aquí hasta que él quiera porque no solo es importante el verde, siempre es importante tener pastores que te lleven bien el vestuario».

