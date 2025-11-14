El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

David Fernández, durante el partido del pasado fin de semana. Antonio de Torre
Balonmano

Una maldición en el lateral derecho del Nava: nueve laterales derechos en once meses

David Fernández es el noveno zurdo que ocupa la posición en el Nava en el último año: de la lesión de Luisfe a las de Roca y Pasquet este año

Luis Javier González

Luis Javier González

Segovia

Viernes, 14 de noviembre 2025, 15:47

Comenta

El Viveros Herol Nava ha tenido en apenas 11 meses a nueve laterales derechos distintos, una maldición con pocos precedentes en la élite del balonmano. ... Que David Fernández asumiera el grueso de los minutos de la victoria del sábado ante el Cuenca apenas una semana después de su contratación ilustra la carestía máxima que tiene su técnico, Álvaro Senovilla, que tenía en enero cerrada la posición con Luisfe Reina e Isaías Guardiola y ha tenido que buscar relevos según han cayendo los infortunios. Una ingeniería que deberá seguir aplicando unas semanas más, pues no se espera el regreso de David Roca o de Lilian Pasquet, los dos fichajes estivales para esta posición, hasta el próximo año. En esas, la Asobal es un verbo que sigue conjugando partidos cada semana, como la visita del Huesca esta noche (20:30 horas) a Nava en lo que por ahora es un duelo directo por escapar de la zona baja.

