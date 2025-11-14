Una maldición en el lateral derecho del Nava: nueve laterales derechos en once meses

El Viveros Herol Nava ha tenido en apenas 11 meses a nueve laterales derechos distintos, una maldición con pocos precedentes en la élite del balonmano. ... Que David Fernández asumiera el grueso de los minutos de la victoria del sábado ante el Cuenca apenas una semana después de su contratación ilustra la carestía máxima que tiene su técnico, Álvaro Senovilla, que tenía en enero cerrada la posición con Luisfe Reina e Isaías Guardiola y ha tenido que buscar relevos según han cayendo los infortunios. Una ingeniería que deberá seguir aplicando unas semanas más, pues no se espera el regreso de David Roca o de Lilian Pasquet, los dos fichajes estivales para esta posición, hasta el próximo año. En esas, la Asobal es un verbo que sigue conjugando partidos cada semana, como la visita del Huesca esta noche (20:30 horas) a Nava en lo que por ahora es un duelo directo por escapar de la zona baja.

Todo se empezó a torcer en el partido que el Nava jugó en Granollers en diciembre del año pasado, a la postre el último de Luisfe. «Fue una pena porque en los partidos anteriores venía aportando cada vez más», apunta Senovilla. Una lesión en la inserción escapular de su hombro de lanzamiento. El cordobés es miembro del club, con el que firmó un contrato de dos años que vencerá al final de esta temporada. Como cualquier empleado de baja, su rehabilitación recae en la mutua –Fremap–, un proceso complejo que ha conllevado tres operaciones en un año. «Nuestro interés es que el jugador pueda vestir nuestra camiseta con total garantía. Ya había dudas, pero después de esta última operación ya es muy complicado. Hay que hacer que ese puesto se renueve con solvencia».

Isaías Guardiola, con quien el club había acordado la renovación a finales de 2024, también se cayó de los planes porque recibió una oferta para marcharse a Alemania como entrenador asistente de Roberto García Parrondo. «Estos jugadores veteranos tienen otras circunstancias de vida. Está también el tema familiar o laboral, pues él estuvo muchos años viviendo allí». En esos meses sin Luisfe, afloraron soluciones como Sasha Tioumentsev, un central que echó horas extra en el lateral. «Lo necesitábamos ahí». El ruso recibió una oferta del Triana, en Plata, y se cayó en junio de los planes para este curso. «Cuando se cierra una puerta, se abre una ventana. Y eso nos ha venido muy bien para incorporar jugadores jóvenes de mucha proyección», defiende Senovilla. En un momento de carestía no descarta a usar a uno de sus centrales, Rui Baptitsta, en la posición. Otro recurso de emergencia el curso pasado fue Lautaro Robledo, un extremo zurdo que tenía la mejor velocidad de lanzamiento de toda la plantilla. La demostró marcando ante Ademar uno de los goles de la temporada, pero se marchó tras el fin de su cesión. En esos meses también surgió otro paliativo con el canterano Alfredo Otero, que sigue desempeñando un rol importante en la rotación.

La solución más solvente para este curso debía ser David Roca, procedente del Benidorm. «Estábamos muy contentos con ese fichaje, pero le lesiona a final de la temporada pasada por un accidente». Se le cayó un peso pesado como Rolando Uríos y le destrozó la mano izquierda: rotura de huesos como el piramidal y aplastamiento de tendones. La recuperación de la mano, cirugía mediante, ya está encauzada, el problema es que el proceso ha generado una debilitación global del tejido óseo, al estilo de una «osteoporosis transitoria», que le hace muy proclive a cualquier fractura. «Los médicos son bastante optimistas, pero también prudentes. Yo le espero más para la segunda vuelta que para la primera». No interviene en entrenamientos porque está de baja, pero avanza en ejercicios de contacto y lanzamiento.

El último caído ha sido Lilian Pasquet, el franco-guineano fichado este verano. En los primeros minutos del partido del 25 de octubre ante Puente Genil tuvo un enganchón con el pulgar de la mano izquierda con la camiseta de un rival. «No le permite prácticamente coger el balón, tiene mucho dolor. Estamos esperando a una valoración más seria desde los servicios médicos porque parece que la lesión es mucho más grave de lo que apuntaba en un primer momento». Los próximos días determinarán si pasa por quirófano. En esas, apareció David Fernández tras rescindir su contrato con el Caserío Ciudad Real. Una incógnita que rindió en la victoria ante Cuenca. Con la compañía de otra solución de emergencia, el extremo Davide Pugliase, que ya jugó en Italia de lateral. «Está dando pasos adelante», pone en valor el técnico. Un encaje que ha podido hacer porque el otro extremo, Tahu Lufuanitu, está asumiendo los galones como extremo titular como máximo goleador del equipo, sin el aporte estadístico de tirar los penaltis, cosa de Edu Reig.

Con esos mimbres tiene que solventar el Nava los ocho partidos que quedan de la primera vuelta en mes y medio. Un periplo que inicia hoy como antepenúltimo, con cuatro puntos, uno menos que Huesca, duodécimo. «Vamos a pasar malos momentos, pero tenemos que competir».