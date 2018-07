Magia en estado puro en El Espinar Uno de los espectaculares números de la gala. / Pedro L. Merino El Ayuntamiento considera que el primer festival «ha sido un éxito» PEDRO L. MERINO El Espinar Lunes, 9 julio 2018, 11:45

«Hemos recibido numerosos WhatsApp de vecinos encantados con la iniciativa», explica la concejala de Cultura del Ayuntamiento de El Espinar, Concepción Rubio, que ya tiene en mente la posibilidad de que el Festival de Magia tenga continuidad ante la buena acogida de la primera edición. Aunque es difícil cuantificar el número de espectadores en los espectáculos de calle, Rubio destaca que «el jueves empezó flojo, pero a medida que fue avanzando y la gente ha ido conociéndolo, el festival ha ido a más; el sábado estuvo muy bien y el domingo todavía mejor, con muchas familias en la calle, que es lo que pretendíamos».

La gala central llenó el patio de butacas del auditorio Gonzalo Menéndez Pidal, con capacidad para medio millar de personas. Los magos Pepín Banzo, Héctor Mancha, Naife, Amadeo Edama y el dúo Los Taps presentaron un show con juegos únicos y galardonados internacionalmente. Entre ellos el organizador del festival, Héctor Sansegundo, que consiguió el Gran Premio Mundial de Magia 2015, que le convirtió en el mejor del mundo en su categoría con un número de manipulación.

Espectaculares fueron los números de magia extrema del ilusionista y escapista extremeño Víctor Cerro, que a finales del año pasado batió en Burgos el récord del mundo de magia extrema aguantando dentro de un sarcófago de hielo durante 4 horas, 10 minutos y 31 segundos, recuperando así una plusmarca que consiguió en el año 2011.

Cerro ha protagonizado la anécdota de este festival al no conseguir ganar la apuesta con tres vecinos de San Rafael, con los que se jugó mil euros –que pagó religiosamente–. El mago no consiguió liberarse de la cuerda de 75 metros con la que le ataron, algo que no le había sucedido en los quince años que lleva realizando el truco, según confesó. «Nos ha comentado que le gustaría contar con los tres vecinos para mejorar el truco», señaló la concejala.