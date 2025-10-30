Luz verde a la construcción de un edificio de 29 pisos en Ezequiel González 19

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Segovia ha aprobado este jueves el proyecto de ejecución para la construcción de un edificio plurifamiliar ... en la parcela ubicada en el número 19 del paseo de Ezequiel González, con fachada principal a esta vía y trasera al paseo de Santo Domingo de Silos, en pleno barrio de San Millán. El inmueble albergará 29 viviendas, además de despachos, locales comerciales, trasteros y garajes.

Este solar fue escenario en agosto de 2021 de un incidente que captó la atención nacional: durante la demolición de la antigua vivienda, una retroexcavadora perdió estabilidad y se inclinó, penetrando parcialmente en el supermercado del edificio colindante. El suceso no causó heridos, pero obligó a una intervención de emergencia y generó debates sobre seguridad en obras urbanas.

El proyecto responde a una edificación moderna adaptada al entorno, con espacios residenciales y comerciales que potenciarán la actividad económica local. Vecinos y comerciantes aguardan el inicio de obras, previsto tras la licencia definitiva.