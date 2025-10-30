El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Solar entre Ezequiel González y Santo Domingo de Silos donde se construirá en breve. A. de Torre

Luz verde a la construcción de un edificio de 29 pisos en Ezequiel González 19

El inmueble albergará 29 viviendas, además de despachos, locales comerciales, trasteros y garajes

Carlos Álvaro

Carlos Álvaro

Segovia

Jueves, 30 de octubre 2025, 13:44

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Segovia ha aprobado este jueves el proyecto de ejecución para la construcción de un edificio plurifamiliar ... en la parcela ubicada en el número 19 del paseo de Ezequiel González, con fachada principal a esta vía y trasera al paseo de Santo Domingo de Silos, en pleno barrio de San Millán. El inmueble albergará 29 viviendas, además de despachos, locales comerciales, trasteros y garajes.

