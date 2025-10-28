Luto en El Espinar por la muerte de Rafael Calvo Ortega, figura relevante de la Transición

El Ayuntamiento de El Espinar ha expresado su profundo pesar por el fallecimiento de Rafael Calvo Ortega, natural de San Rafael e hijo predilecto del ... municipio, ocurrido este martes. Jurista y catedrático de Derecho Financiero y Tributario, Calvo Ortega, de 92 años, destacó como una de las figuras más relevantes durante la Transición democrática española. Ocupó cargos de gran responsabilidad pública: fue senador constituyente entre 1977 y 1979, diputado en el Congreso por la Unión de Centro Democrático (UCD) y ministro de Trabajo en uno de los gobiernos de Adolfo Suárez. Bajo su mandato, vio la luz el Estatuto de los Trabajadores de 1980. Posteriormente, representó a España como eurodiputado en el Parlamento Europeo.

Más allá de su brillante trayectoria académica y política, el Ayuntamiento subraya su especial vinculación con El Espinar y Segovia. Calvo Ortega fue el impulsor decisivo del centro de formación ubicado en el antiguo preventorio de la Nacional VI, proyecto que defendió con determinación y que hoy se mantiene como un referente educativo y social para toda la comarca. «En nombre de todos los vecinos y vecinas del municipio, trasladamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amistades y a quienes compartieron con él su vocación de servicio público. Su legado, su compromiso y su amor por su tierra permanecerán siempre en nuestra memoria», ha manifestado el Consistorio en un comunicado oficial.

El Ayuntamiento ha invitado a la ciudadanía a honrar la memoria de Rafael Calvo Ortega, cuyo aporte a la democracia española y al desarrollo local deja una huella imborrable.