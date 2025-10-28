El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Rafael Calvo Ortega, el día que recibió el premio especial del jurado de la Diputación (2018). A. de Torre

Luto en El Espinar por la muerte de Rafael Calvo Ortega, figura relevante de la Transición

Ministro de Trabajo con Suárez, era natural de San Rafael y tenía 92 años

Carlos Álvaro

Carlos Álvaro

Segovia

Martes, 28 de octubre 2025, 14:06

El Ayuntamiento de El Espinar ha expresado su profundo pesar por el fallecimiento de Rafael Calvo Ortega, natural de San Rafael e hijo predilecto del ... municipio, ocurrido este martes. Jurista y catedrático de Derecho Financiero y Tributario, Calvo Ortega, de 92 años, destacó como una de las figuras más relevantes durante la Transición democrática española. Ocupó cargos de gran responsabilidad pública: fue senador constituyente entre 1977 y 1979, diputado en el Congreso por la Unión de Centro Democrático (UCD) y ministro de Trabajo en uno de los gobiernos de Adolfo Suárez. Bajo su mandato, vio la luz el Estatuto de los Trabajadores de 1980. Posteriormente, representó a España como eurodiputado en el Parlamento Europeo.

