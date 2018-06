Luquero: A la oposición le encantaría «que me fuera a casa», pero «ni un lagrimeo y a trabajar» La alcaldesa, Clara Luquero, / Antonio de Torre Clara Luquero asegura que en ningún momento se ha replanteado su candidatura a la Alcaldía EL NORTE Segovia Jueves, 28 junio 2018, 13:52

La alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, aseguró hoy que a la oposición va a ir al desgate político, ya que los partidos se encuentran en la plataforma de lanzamiento de las elecciones municipales y «les encantaría que me fuera a mi casa mañana«. Luquero afirmó que el exconcejal Alfonso Reguera «ya no les molesta y ahora van a ir a machacarme a mí», pero sostuvo que la crisis del equipo de Gobierno está resuelta y a partir de ahora «ni un lagrimeo y a trabajar». Tras la renuncia de Alfonso Reguera, Clara Luquero remarcó que es plenamente consciente de que la oposición va ser «muy dura» pero «no vale todo» y sostuvo que «la crisis se ha resuelto como se tenía que resolver y no hay nada más que decir». La alcaldesa remarcó que ha pedido a sus compañeros del equipo de Gobierno que sigan centrados en el trabajo y en sacar adelante los proyectos.

Luquero aseguró que «va a llover mucho, pero mucho, e irá empeorando» así que ella se coloca «el paraguas» y va a lo suyo, «a seguir trabajando». También declaró que está preparada para una recta final de legislatura «potente» en la que habrá «muchas turbulencias» que llegarán desde la oposición, «e intentaré que me distraigan lo menos posible». Según ha dicho, «me pondré unas orejeras y hacia adelante» para acabar los proyectos pendientes y «no dejar que el revuelo que se monte alrededor, nos distraiga», informa Ical.

PP y Cs

Clara Luquero criticó a la portavoz del Partido Popular, Raquel Fernández, y le reprochó que ha dicho dicho «muchas falsedades» en sus declaraciones de estos días como en las que insinuaba «algún hecho oscuro» para que no se destituyera a Reguera. La alcaldesa negó esta cuestión y remarcó que «se cree el ladrón que todos son de su condición». Luquero recordó que le venía a la cabeza el mensaje de Rajoy a Barcenas: «Sé fuerte Luis», pero «no somos todos iguales».

Luquero también valoró la postura dura y beligerante mantenida en este asunto por la portavoz de Ciudadanos, María José García Orejana, con quien el equipo de Gobierno firmó un acuerdo de apoyo a los presupuestos para 2018 y 2019. Clara Luquero aseguró que ya «se irá viendo» siendo plenamente conscientes de que necesitan la abstención de un concejal para «sacar adelante las cosas» y tienen que «hablar con unos y con otros», porque es la dinámica que las urnas impusieron para esta legislatura.

La alcaldesa sostuvo que es normal que los grupos aprovechen para hacer «desgate político», pero se tendrá que imponer «la sensatez» cuando se debatan temas importantes para Segovia, para hacer «prevalecer» los intereses de la ciudad por encima de los electorales. «Si no así, pues cada uno tendrá que responder de su actos».

Mano derecha

Clara Luquero aseguró que Reguera «se ha ido con toda dignidad», con el reconocimiento de sus compañeros «y del trabajo hecho que los que estamos dentro lo sabemos mejor que nadie». Para la alcaldesa de Segovia «es un momento triste y duro» porque han compartido «mucho y ha trabajado hombro con hombro» con ella y en las áreas de Hacienda y Urbanismo «ha hecho un trabajo fenomenal», pero en política «hay que ser ejemplares» y «haces 9.999 cosas bien y una mal, cometes un error grave y pasa lo que pasa».

Para Luquero fue mucho peor el incidente vivido a los pocos meses de tomar las riendas del Ayuntamiento, tras la marcha de Pedro Arahuetes, cuando se vio obligada a «revocar la delegación del concejal de Deportes», Javier Arranz, de la que se derivaron «unas circunstancias violentas, desagradables y de vergüenza ajena en la cámara de representación municipal». La alcaldesa de Segovia quiso zanjar la crisis del equipo de Gobierno recordando que es la responsable de la Policía Local y que las relaciones seguirán siendo buenas. Además reiteró que en cuatro días, Alfonso Reguera ha dejado de ser concejal, teniente alcalde y portavoz.

Unas jornadas -sostuvo- en las que hubo «un proceso de maduración de las cosas» porque tuvo que pensar «en que somos personas que cometemos errores, aunque sean graves» y, por otro, «que nos avala toda una trayectoria de una gestión excelente». Finalmente tuvo más peso la trascendencia política el incidente con el agente de la Policía Local. Clara Luquero resaltó que en un ningún momento se ha replanteado dejar de ser la candidata del PSOE a la Alcalía de Segovia en las elecciones municipales de 2019 porque es «un compromiso firme» que ha asumido y mantedrá «con el partido, con mis compañeros y con los militantes».