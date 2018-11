Luquero contempla prorrogar los presupuestos tras el portazo de Ciudadanos Votación en el último pleno del Ayuntamiento. / Antonio Tanarro La regidora esperaba la ruptura del acuerdo «por estrategia electoral», pero afirma que hablará con todos los grupos para intentar aprobar las cuentas MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ Segovia Viernes, 23 noviembre 2018, 11:54

La ruptura del acuerdo de presupuestos con el grupo municipal de Ciudadanos no preocupa en exceso a la alcaldesa de Segovia, aunque la esperaba. Clara Luquero tiene «intención de hablar con todos los grupos» para presentarles y tratar de aprobar el presupuesto del Ayuntamiento de Segovia para 2019 y, si es posible, hacerlo con «una estimación» de lo que pueden repercutir los Presupuestos Generales del Estado, como en el de este año, en el caso más que probable que el Gobierno de Pedro Sánchez no pueda aprobar las cuentas estatales. Si no fuera así, explicó, se prorrogaría el presupuesto actual con las modificaciones necesarias para sacar adelante proyectos como terminar las obras del edificio del CAT.

El escenario del proyecto de presupuesto ha de estar despejado antes de fin de año. Luquero manifestó que el interventor del Ayuntamiento está trabajando en la estructura de gastos e ingresos del presupuesto municipal y cuando tenga perfilado el proyecto lo presentará a los demás grupos, a todos, dijo, «no tenemos preferencia».

Responsabilidad

Sí hará Luquero «un llamamiento a la responsabilidad» de los grupos de la oposición para tratar de que aprueben el presupuesto, aunque reconoció que puede influir el hecho de que las elecciones municipales sean dentro de unos meses. Sobre todo en el caso de Ciudadanos, cuya portavoz, María José García Orejana, anunció el miércoles la ruptura del acuerdo presupuestario con los socialistas.

García indicó que el acuerdo lo ha roto el grupo municipal del PSOE por no haber ejecutado «ni el 35% de los asuntos de manera efectiva». Sin embargo, la alcaldesa declaró que la ruptura «se veía venir» porque hace meses que Cs estaba «marcando un distanciamiento muy claro», si bien lo consideró «lógico» porque se acercan las elecciones y la formación magenta ha hecho lo mismo en Andalucía, «es una estrategia de partido». En Segovia, subrayó, está «en ejecución más del 80% del acuerdo».

En todo caso, el equipo socialista pretende aprobar el presupuesto con el apoyo de la oposición, aunque es consciente de que en periodo electoral es difícil o imposible contar con el respaldo suficiente y la opción más probable será prorrogarlo, «como hemos hecho otras veces, antes de que el Gobierno hubiera anunciado las medidas de la regla de gasto».

En el caso de que no haya acuerdo y sea prorrogado ya tiene previsto el equipo socialista realizar las modificaciones necesarias. Las precisas para dotar de presupuesto a las obras para terminar el edificio del centro empresarial del CAT, «porque es imprescindible acabarlas, si no Indra y las empresas que anunciaremos próximamente que van a ocupar el edificio no podrían estar ahí».